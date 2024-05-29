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طبيب جرّاح في هذا البلد متّهم بالاعتداء الجنسي في المستشفى: أكثر من 14 تهمة!

منوعات
2024-05-29 | 10:53
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طبيب جرّاح في هذا البلد متّهم بالاعتداء الجنسي في المستشفى: أكثر من 14 تهمة!
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طبيب جرّاح في هذا البلد متّهم بالاعتداء الجنسي في المستشفى: أكثر من 14 تهمة!

اتُهم طبيب جرّاح قلب بالاعتداء الجنسي على ست موظفات في أحد مستشفيات هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا.

واعتُقل أمل بوس، 54 عاماً، في آب وتم تعليقه عن العمل في مستشفى بلاكبول فيكتوريا. وهو متهم بـ 14 تهمة اعتداء جنسي بين عامي 2017 و2022.

واتصل المستشفى بشرطة لانكشاير في عام 2023 بعد ورود تقارير عن جرائم ضدّ موظفيه.

وقال متحدث باسم شرطة لانكشاير: "في 14 آذار من العام الماضي، اتصل بنا المستشفى وأبلغنا بعدد من مزاعم الاعتداء الجنسي على الموظفين. بعد التحقيق وبعد التشاور مع النيابة العامة، قمنا الآن بتوجيه التهم إلى رجل".

ووفق موقع "ذا صن"، تم إطلاق سراح بوز، من ثورنهام، بكفالة لحضور محكمة لانكستر الجزئية في 7 حزيران.

ويُذكر أن المتّهم كان سابقًا رئيسًا لقسم جراحة القلب والأوعية الدموية بالمستشفى.

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