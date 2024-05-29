سافرا للاحتفال بعيد ميلاد الحبيبة... ولكن ما تعرّض له سائحان في تركيا لم يكن في الحسبان!

زعم زوجان بريطانيان أن رحلتهما للاحتفال بعيد ميلاد إلى تركيا انتهت بتعذيب مروع على أيدي الشرطة، حيث تعرض الرجل للضرب والركل وسكب الماء على رأسه، بينما تم الاعتداء جنسياً على شريكته.

وفي التفاصيل، سافر الرجل البالغ من العمر 30 عامًا وشريكته، البالغة من العمر 23 عامًا، من ويست ميدلاندز إلى أنطاليا للاحتفال بعيد ميلاد المرأة، وقضيا يومين في كيمير، وهو منتجع ساحلي يقع على بعد 50 دقيقة جنوب المطار.

ويزعم الزوجان أنهما تعرضا للاختطاف من قبل عدد من ضباط الشرطة الذين نقلوهما إلى ما وصفوه بـ "قاعدة عسكرية"، حيث قام الحراس بتعذيبهم. تعرض الرجل للضرب العنيف، بينما أُجبرت شريكته على شرب سائل أسود غير معروف.

وقال الضحية الذكر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "تعرضت للضرب من قبل نحو ستة ضباط، حيث كانوا يتناوبون على لكمي وصفعي على رأسي ووجهي. أخذوني إلى حديقة خلفية وأنا مكبل اليدين وأمروني بالجلوس على ركبتي. فكرت في تلك اللحظة أنني سأموت. كان الجو يشبه الموت. ثم غمروني بالماء البارد لمدة نصف ساعة، وكنت أرتعش من البرد".

وبدأ هذا الكابوس في 11 أيار، بعد يوم من وصولهما إلى تركيا، عندما قرر الزوجان العودة إلى الفندق بعد قضاء فترة ما بعد الظهر في بار الكوكتيل.