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بول جرذان في مسبح يصيب طفلاً بمرض مميت... والمسؤولون يرفعون الصوت!

منوعات
2024-05-29 | 11:32
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بول جرذان في مسبح يصيب طفلاً بمرض مميت... والمسؤولون يرفعون الصوت!
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بول جرذان في مسبح يصيب طفلاً بمرض مميت... والمسؤولون يرفعون الصوت!

أصيب طفل بعدوى نادرة و"شديدة" في بريطانيا ناجمة عن بول الحيوانات بعد السباحة في منطقة شعبية.

وبحسب المعلومات، أعلن مجلس منطقة ديدهام في إسيكس البريطانية إن الطالب المحلي أصيب بمرض "ويل" (Weil Disease) بعد السباحة في نهر إسيكس.

وأضاف أن "حالة الطفل سيئة للغاية".

وقالت الهيئة في رسالة نشرتها على موقعها الإلكتروني إنها "حالة مؤكدة لمرض فايل (داء البريميات) الذي يمكن أن يكون خطيرا للغاية".

وقالت وكالة البيئة إن أحدث عيناتها "لا تشير إلى أي مشاكل تتعلق بجودة المياه" في المواقع المخصصة للاستحمام في النهر.

وينتشر المرض في بول الحيوانات المصابة، وأبرزها الجرذان والفئران والأبقار والخنازير والكلاب.

ويمكن أن يصاب الأشخاص بمرض ويل إذا دخلت التربة أو المياه العذبة، مثل مياه النهر، التي تحتوي على بول ملوث إلى أفواههم أو عيونهم أو جرحهم.

معظم الأشخاص الذين يصابون بهذا المرض ليس لديهم أي أعراض أو يعانون فقط من أعراض خفيفة تشبه أعراض الأنفلونزا.

ومع ذلك، يمكن أن يصاب بعض الأشخاص بمرض خطير بسبب المرض، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا.

قد تشمل الأعراض ارتفاع درجة الحرارة، والصداع، وآلام في الجسم، وآلام في المعدة، والشعور أو المرض، والإسهال، واحمرار العينين، واصفرار الجلد أو الجزء الأبيض من العين.

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