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في مشهد صادم... ما فعله الكاهن بطفلة صغيرة خلال معموديتها أغضب الملايين! (فيديو)
منوعات
2024-05-29 | 14:29
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في مشهد صادم... ما فعله الكاهن بطفلة صغيرة خلال معموديتها أغضب الملايين! (فيديو)
انتشر كاهن في البرازيل بشكل كبير بعد أن شوهد في مقطع فيديو وهو يسحب رأس طفل عمره عام واحد أثناء تعميده.
ووقع المشهد الغريب في أبرشية ساو سابيستياو يوم السبت بينما كانت العائلات تتجمع للاحتفال بالطقوس المسيحية.
وفي الفيديو، يمكن رؤية جوليان، الأم، وهي تحمل ابنتها جولي، التي كانت تشعر بالمرض، فوق جرن المعمودية بينما حاول الأب ريكاردو بينهيرو سكب الماء المقدس على رأس الطفلة أثناء وضع يده على رقبتها، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ومع ذلك، تخوض جولي صراعًا وتتحرك قبل أن تضعها جوليان فوق الحوض مرة أخرى.
بعد ذلك، قام الأب بينهيرو بسكب الماء المقدس على رأس جولي قبل أن تطلق صرخة عالية.
واستمرت جولي في البكاء والتحرك بين ذراعي جوليان التي تم سحبها بعيدًا عن الكاهن عندما سكب الماء المقدس.
ويبدو أن الكاهن انزعج من رد فعل الطفلة وسحب رأس الفتاة قبل أن تعاتبه الأم.
واستمرت جولي في البكاء بينما تقربها والدتها نحوها في محاولة لجعلها تهدأ.
وشعرت جوليان وعائلتها بالغضب من سلوك الأب بينهيرو، ودعوا الكنيسة إلى فتح تحقيق، وفقًا لمنفذ الأخبار البرازيلي G1.
وقالت: "نحن غاضبون، ونشعر بالعجز... نحن لا نفهم كيف يمكن لشخص كان من المفترض أن يكون ممثل الكلمة أن يتصرف بهذه الطريقة تجاه مثل هذا الكائن البريء. أريد العدالة! لا يمكن أن يمر هذا الأمر من دون عقاب".
وعلى الرغم من الحادث، وافقت جوليان على طلب الكاهن لالتقاط صورة.
واتهمت شقيقتها وعرابة الطفل، سيمون، القس بأنه أظهر قدرًا أقل من التعاطف تجاه جولي مقارنة بالأطفال الآخرين الذين تم تعميدهم.
وقالت: "في تلك اللحظة لم يكن لدينا الموقف اللازم لاتخاذ الإجراءات واحتوائه هناك لأنه كان هناك أطفال آخرون يتم تعميدهم... لقد تم تنفيذ معموديتهم بكل العناية والصبر، وهو ما يختلف تمامًا عن معمودية طفلتنا الصغيرة جولي. إذا كان بوسعنا أن نسميها معمودية."
واعتذر الأب بينيرو للعائلة في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي للكنيسة.
وقال: "أريد أن أطلب المغفرة من كل من شعر بالحزن بسبب موقفي بالأمس...أدرك قلة إحساني تجاه الأسرة والطفل والضيوف.... لقد تمكنت من الاستغفار عما حدث، رغم أنه لم يكن مقصوداً... الحياة هي تجربة تعليمية وفي كل الأوقات يريد الله أن يقدسنا ويطهرنا".
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