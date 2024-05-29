الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
طار الوقت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

في مشهد صادم... ما فعله الكاهن بطفلة صغيرة خلال معموديتها أغضب الملايين! (فيديو)

منوعات
2024-05-29 | 14:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
في مشهد صادم... ما فعله الكاهن بطفلة صغيرة خلال معموديتها أغضب الملايين! (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
في مشهد صادم... ما فعله الكاهن بطفلة صغيرة خلال معموديتها أغضب الملايين! (فيديو)

انتشر كاهن في البرازيل بشكل كبير بعد أن شوهد في مقطع فيديو وهو يسحب رأس طفل عمره عام واحد أثناء تعميده.

ووقع المشهد الغريب في أبرشية ساو سابيستياو يوم السبت بينما كانت العائلات تتجمع للاحتفال بالطقوس المسيحية.

وفي الفيديو، يمكن رؤية جوليان، الأم، وهي تحمل ابنتها جولي، التي كانت تشعر بالمرض، فوق جرن المعمودية بينما حاول الأب ريكاردو بينهيرو سكب الماء المقدس على رأس الطفلة أثناء وضع يده على رقبتها، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ومع ذلك، تخوض جولي صراعًا وتتحرك قبل أن تضعها جوليان فوق الحوض مرة أخرى.

بعد ذلك، قام الأب بينهيرو بسكب الماء المقدس على رأس جولي قبل أن تطلق صرخة عالية.

واستمرت جولي في البكاء والتحرك بين ذراعي جوليان التي تم سحبها بعيدًا عن الكاهن عندما سكب الماء المقدس.

ويبدو أن الكاهن انزعج من رد فعل الطفلة وسحب رأس الفتاة قبل أن تعاتبه الأم.

واستمرت جولي في البكاء بينما تقربها والدتها نحوها في محاولة لجعلها تهدأ. 

وشعرت جوليان وعائلتها بالغضب من سلوك الأب بينهيرو، ودعوا الكنيسة إلى فتح تحقيق، وفقًا لمنفذ الأخبار البرازيلي G1.

وقالت: "نحن غاضبون، ونشعر بالعجز... نحن لا نفهم كيف يمكن لشخص كان من المفترض أن يكون ممثل الكلمة أن يتصرف بهذه الطريقة تجاه مثل هذا الكائن البريء. أريد العدالة! لا يمكن أن يمر هذا الأمر من دون عقاب".

وعلى الرغم من الحادث، وافقت جوليان على طلب الكاهن لالتقاط صورة.

واتهمت شقيقتها وعرابة الطفل، سيمون، القس بأنه أظهر قدرًا أقل من التعاطف تجاه جولي مقارنة بالأطفال الآخرين الذين تم تعميدهم.

وقالت: "في تلك اللحظة لم يكن لدينا الموقف اللازم لاتخاذ الإجراءات واحتوائه هناك لأنه كان هناك أطفال آخرون يتم تعميدهم... لقد تم تنفيذ معموديتهم بكل العناية والصبر، وهو ما يختلف تمامًا عن معمودية طفلتنا الصغيرة جولي. إذا كان بوسعنا أن نسميها معمودية."

واعتذر الأب بينيرو للعائلة في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي للكنيسة. 

وقال: "أريد أن أطلب المغفرة من كل من شعر بالحزن بسبب موقفي بالأمس...أدرك قلة إحساني تجاه الأسرة والطفل والضيوف.... لقد تمكنت من الاستغفار عما حدث، رغم أنه لم يكن مقصوداً... الحياة هي تجربة تعليمية وفي كل الأوقات يريد الله أن يقدسنا ويطهرنا".
 

آخر الأخبار

منوعات

صادم...

الكاهن

بطفلة

صغيرة

معموديتها

الملايين!

(فيديو)

LBCI التالي
هل تشكين بالشريك؟ إليكِ 7 علامات قد تكشف خيانته مع صديقتك
رجل اقتحم قصر باكنغهام... كان يبحث عن "مكان للتبول"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-05-23

في مشهد صادم: خلال زفافهما انحنى وقبل رجلها... عريس مصري يثير ضجة ويؤكد: هدفي ليس الشهرة! (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-05-20

حملة انتقادات جديدة ضد عمرو دياب... ما فعله مع مهندس الصوت في زفاف ريم سامي أغضب الجمهور! (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-05-13

تحت الغطاء على متن احدى الطائرات... ما فعله هذا الثنائي أمام الركاب والأطفال بذيء وصادم! (فيديو)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-04-29

روبوت ذكاء اصطناعي جديد "مرعب"... ما يمكنه فعله خلال 24 ساعة صادم!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:34

"مغازلة" في حفل زفاف حولته الى كارثة... اعتقال العريس وأحد الضيوف وإصابة الإشبين وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
15:05

اتصل بالشرطة للابلاغ عن اختفاء والده فأجبروه على الاعتراف بقتله... الأب كان حيا وهذه القصة الصادمة!

LBCI
منوعات
11:32

بول جرذان في مسبح يصيب طفلاً بمرض مميت... والمسؤولون يرفعون الصوت!

LBCI
منوعات
11:19

سافرا للاحتفال بعيد ميلاد الحبيبة... ولكن ما تعرّض له سائحان في تركيا لم يكن في الحسبان!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-05-25

المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة

LBCI
موضة وجمال
2023-10-17

إيلي صعب يتحدّث لموقع الـLBCI عن الألوان الرائدة لهذا الموسم: "هذا هو اللون الكاسح حالياً"

LBCI
موضة وجمال
2024-01-08

من باربي إلى تايلور سويفت... كيف بدت إطلالات نجمات هوليوود في حفل "غولدن غلوب"؟ (صور)

LBCI
اخبار البرامج
2023-11-26

لماذا تأثرت الممثلة هبة نور أثناء الحديث عن والدها؟ (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

مينسوتا ينتزع فوزه الأول من دالاس بعد ما كان متأخرًا بـ3 خسارات متتالية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الذكاء الإصطناعي وفرص العمل... بين النعمة والنقمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الإحتجاجات في أرمينيا ضد رئيس الوزراء مستمرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الكابينت الحربي مهدد بسبب تصاعد الخلاف الداخلي... وتل أبيب تتحول إلى مركز إحتجاجات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إسرائيل ومأزق الضربات الديبلوماسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

مهمة لودريان: تقدم في الشكل ومراوحة في الجوهر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

جواز سفر لبناني لمطلوب فلسطيني بآلاف الدولارات وبأوراق مزورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

توقيف صاحب ومدير عام سلسلة أفران شهيرة في لبنان... والسبب طحين منتهي الصلاحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الطفلة نسرين... قتلها الإهمال في باص المدرسة!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
05:40

معلومات الـLBCI: بركات أوقف رهن التحقيق صاحب سلسلة الأفران التي ضُبطت الأطنان المنتهية الصلاحية في معملها

LBCI
اقتصاد
08:15

وزارة الطاقة والمياه تـصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهـر أيار 2024

LBCI
فنّ
05:49

زياد برجي يساند أحمد ماضي في محنته... وزين العمر: سقطت أرزة من أرزات لبنان

LBCI
فنّ
05:40

بعد غياب... هبة نور تخرج عن صمتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الطفلة نسرين... قتلها الإهمال في باص المدرسة!

LBCI
أخبار دولية
06:44

سقطت من حفرة داخل باص لنقل طلاب المدارس في طرابلس وتوفيت...

LBCI
منوعات
06:56

مشهد مثير للرعب... طائرة تتطاير على مدرج مطار أميركي بسبب الطقس! (فيديو)

LBCI
منوعات
02:00

أوروبية تعثر على كنز مدفون... لن تصدقوا ماذا اكتشفت! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More