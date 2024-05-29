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"مغازلة" في حفل زفاف حولته الى كارثة... اعتقال العريس وأحد الضيوف وإصابة الإشبين وهذه التفاصيل!

منوعات
2024-05-29 | 15:34
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"مغازلة" في حفل زفاف حولته الى كارثة... اعتقال العريس وأحد الضيوف وإصابة الإشبين وهذه التفاصيل!

أخذ حفل زفاف منحى آخر بعد اتهام أحد الضيوف بمغازلة خطيبة إشبين العريس. 

وانتهت ليلة السبت 18 أيار بالعريس والضيف خلف القضبان والإشبين في المستشفى مصابا بطلق ناري في اليد.

القضية، كما يقول كاري هولز من شرطة ولاية إنديانا، لمجلة PEOPLE، "معقدة للغاية منذ البداية".

"يبدو أن جميع الأفراد كانوا في حالة سكر شديد"، كما كتب المحقق ستيفن آر بيتون في إفادته الخطية.

وكما هو الحال مع العديد من مشاجرات السُكر، فإن بعض الادعاءات ــ مثل كيف انخرط العريس كوري باركر في شجار حول المغازلة لم يكن متورطا فيه ــ تبدو غير واضحة حتى في نظر الشرطة.

وكتب المحقق في الإفادة: "بدأ كل شيء، لأن الضيف جوناثان غوف كان يغازل خطيبة الاشبين، ودخل جوناثان وزوجته في جدال".

جوناثان غوف هو زوج صديقة العروس. تم إطلاق النار على الإشبين بعد أن زُعم أن غوف كان يغازل خطيبته، التي أبلغت الشرطة في النهاية بإطلاق النار.

وفي مقابلة مع الشرطة، ادعى العريس باركر لاحقًا أن غوف وزوجته تشاجرا حول المغازلة المزعومة، وأصبح غوف "عدوانيًا للغاية" وفقًا للإفادة الخطية.

وغادرت العروس وزوجة غوف لاحقًا إلى فندق Cobblestone في سالم بولاية إنديانا.

وفي ذلك الوقت، ادعى باركر - وتقول الشرطة إن روايته للأحداث تتوافق مع لقطات كاميرات المراقبة - أن غوف "بدأ في القتال والجدال معه".

وبينما كان العريس يسير إلى سيارته، دفعه غوف. وتزعم الشرطة أن باركر دفعه للخلف.

وقالت الشرطة إن العريس ركب سيارته وزُعم أن غوف هاجمه.

وأثناء قتالهم، ادعى العريس لاحقًا للشرطة، أن غوف اندفع نحو وحدة التحكم حيث يحتفظ بمسدسه.

وقال باركر لاحقًا إنه على الرغم من أنه "لم يكن لديه أي نية لإطلاق النار على أي شخص"، فقد حاول ضرب غوف على وحدة التحكم، ووصل إلى بندقيته، لأنه أخبر الشرطة، أن ضيف حفل زفافه كان "يضربه".
ولم يكن العريس "متأكدًا" عندما تدخل إشبينه، وفقًا للإفادة الخطية، لكنه اعتقد أنه تدخل لأنه "كان يحاول الحصول على البندقية منهم".

ويقول هولز إن الرجال الثلاثة "تقاتلوا".

وأخبر باركر الشرطة لاحقًا، وفقًا للإفادة الخطية: "في وسط هذا الصخب والضجيج، انفجرت كل الأسلحة". 

وادعى العريس أنه لم يضغط على الزناد.

ويقول هولز إن الشرطة "لا تستطيع تحديد من أو كيف انفجرت البندقية"، لكن الإشبين دخل المعركة "لإيقاف" القتال "ومساعدة الوضع".

وأصيب الإشبين "بجرح خدش" في يده، بحسب هولز، الذي قال إن الإشبين دخل المستشفى وغادر المستشفى في نفس اليوم.

وفي هذه الأثناء، تم حجز كل من باركر وغوف في سجن مقاطعة واشنطن. 

وربما كان من حسن حظ العروسين أنهما لم يكونا منفصلين في يوم زواجهما الفعلي، والذي حدث قبل عامين.

وتظهر سجلات رخصة الزواج التي حصلت عليها مجلة PEOPLE أن كوري باركر تزوج بشكل قانوني من عروسه قبل عامين في 25 أيار 2022. وكان الزوجان يحتفلان بزواجهما متأخرًا في الساعات التي سبقت اندلاع إطلاق النار، حسبما أخبر هولز PEOPLE.

واتهم كل من باركر وغوف بالتهور الإجرامي باستخدام سلاح مميت وبطارية مما أدى إلى إصابة جسدية، وفقًا لمكتب كاتب مقاطعة واشنطن. ولم يقدموا أي التماس في هذه القضية. 

ومن المقرر أن يمثل غوف أمام المحكمة في 6 حزيران الساعة 10:30 صباحًا. ومن المقرر أن يمثل باركر أمام المحكمة في 13 حزيران الساعة 10:30 صباحًا.
 

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