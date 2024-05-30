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حادث مروّع... مقتل شخص بعد سقوطه في محرّك طائرة!

منوعات
2024-05-30 | 04:50
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حادث مروّع... مقتل شخص بعد سقوطه في محرّك طائرة!
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حادث مروّع... مقتل شخص بعد سقوطه في محرّك طائرة!

حادث مروّع... مقتل شخص بعد سقوطه في محرّك طائرة!

لقي شخص حتفه بعد سقوطه في نفاثات محرّك قيد التشغيل تابع لإحدى الطائرات في مطار شيبول في أمستردام يوم الأربعاء الفائت.

ووقع الحادث بينما كانت طائرة تابعة لشركة Cityhopper التابعة لشركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية KLM تستعد للسفر إلى بيلوند في الدنمارك.

وقال مطار شيبول في بيان له عبر حسابه على إكس: "وقع اليوم حادث مروّع وانتهى الأمر بسقوط شخص في محرّك إحدى الطائرات. قلوبنا مع الأقارب ونهتم بالركاب والزملاء الذين شهدوا ذلك.".

وتابع البيان :" تجري الشرطة العسكرية الملكية حاليًا تحقيقًا بشأن هذا الحادث".

وقال المتحدث باسم الشرطة العسكرية الهولندية ماريشاوسي لرويترز إنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان الأمر مجرد حادث أم شكل من أشكال الانتحار.

كما أنه من غير المعروف ما إذا كان الشخص الذي لم يتم تحديد هويته، راكباً أو موظفاً في المطار.

ونشرت الشرطة العسكرية الملكية بياناً على إكس وجاء فيه: "سقط شخص في محرك طائرة قيد التشغيل وتوفي"، كما "تم إنزال جميع ركاب وموظفي الرحلة المعنية ويتم الاعتناء بهم".

المصدر
 

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