في فلوريدا... أشعل النار في نفسه داخل متجر وهذا ما حصل!

أصيب رجل يبلغ من العمر 30 عاماً بجروح خطيرة بعدما أشعل النار في نفسه داخل متجر "بوبليكس" في ولاية فلوريدا الأميركية.واتصل العملاء في المتجر بالشرطة وهرع آخرون لمساعدته على إطفاء النيران، وفق ما نقلت الشرطة.وتم نقل الرجل إلى مستشفى قريب في حال حرجة في حين لا يزال الحادث المروع قيد التحقيق.