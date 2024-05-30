بعد تعليق رخصة قيادته... رجل يصدم أحد القضاة بسبب تصرّفه الغريب وهذا ما حلّ به!

فاجأ أحد المدعى عليهم القاضي بعد حضوره جلسة استماع افتراضية في المحكمة بشأن تعليق رخصة القيادة الخاصة به، أثناء قيادته السيارة.وبدا القاضي سيدريك سيمبسون مرتبكاً بعد رؤيته للمدعى عليه كوري هاريس في جلسة الاستماع له أثناء قيادة السيارة.وسـأل سيمبسون المدعى عليه: " سيّد هاريس، هل تقود؟"، فأجابه بالقول: "في الواقع، أنا في طريقي إلى عيادة الطبيب. أعطني فقط ثانية واحدة فأنا أقوم بركن سيارتي الآن".وسأل سيمسبون هاريس عمّا إذا كان ثابتاً، فقال له: "أنا متنبه وأقوم بركنها الآن".وطلب سيمبسون من المحامي العام توضيحًا بشأن سبب مثول هاريس أمام المحكمة.وتعجب القاضي من تصرف هاريس وقال: "أنا أنظر الآن إلى سجله وهو لا يملك رخصة قيادة، لكنه يقود سيارته".وجلس الحاضرون في قاعة المحكمة بما فيهم القاضي في صمت، ما دفع هاريس إلى القول: "مرحباً؟".وقال القاضي بعد بضع ثوان أخرى: " لا أعرف حتى سبب قيامه بذلك"، ثم قام بإلغاء سند هاريس.وتابع: "على المدعى عليه تسليم نفسه إلى سجن مقاطعة واشتيناو بحلول الساعة السادسة مساءً"، مضيفاً: " الفشل في تسليم نفسه سيؤدي إلى صدور أمر قضائي من دون سند".وصُدم هاريس بما سمعه وقال بينما كان يميل برأسه نحو مقعد السائق: "يا إلهي".والجدير ذكره أنه تم اتهام هاريس بالقيادة برخصة معلّقة في شهر تشرين الأول 2023 بحسب سجلات المحكمة.