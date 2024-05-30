يغازلها الرجال في النادي الرياضي باستمرار.. لكن ما فعلته لردعهم فاجأ الجميع!

صدمت أم مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد إظهارها بطنها المنتفخ بسبب الحمل والذي لا يمكن ملاحظته أو رؤيته من الخلف.وكشفت ماريا، وهي مدربة لياقة بدنية حامل بتوأم، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تيك توك أن "الكثير من الناس لا يستطيعون معرفة أنها حامل عندما يقفون خلفها".وادّعت الأم أن بطنها هو الطريقة الوحيدة التي تمنع الرجال من مغازلتها أثناء ممارسة التمارين الرياضية، لافتةً إلى أنها "تستدير عندما يحاولون الدردشة معها وتتركهم بحال من الصدمة بسبب بطنها المنتفخ".وقالت ماريا التي ارتادت النادي الرياضي طوال فترة حملها: "هذه إحدى الطرق للتخلص منهم".وذكرت صحيفة ذا صن أن ماريا اعترفت مؤخرًا بأنها "لا تزال غير قادرة على تصديق" أنها حامل بتوأم حتى أثناء حفل استقبال المولودين.