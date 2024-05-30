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بعد 84 سنة على استعارتها... رواية "اللاجئون" تعود إلى العاصمة الفنلندية

منوعات
2024-05-30 | 11:45
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بعد 84 سنة على استعارتها... رواية &quot;اللاجئون&quot; تعود إلى العاصمة الفنلندية
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بعد 84 سنة على استعارتها... رواية "اللاجئون" تعود إلى العاصمة الفنلندية

بعد 84 سنة على استعارتها... رواية "اللاجئون" تعود إلى العاصمة الفنلندية

أُعيد كتاب استُعير عام 1939 أي قبل 84 سنة من مكتبة في هلسنكي، على ما أفادت أمينة المكتبة في العاصمة الفنلندية وكالة فرانس برس الأربعاء.

وتسلمت هيني ستراند الاثنين الترجمة الفنلندية لرواية "اللاجئون" للكاتب آرثر كونان دويل في مكتبة أودي المركزية في هلسنكي.

وقالت ستراند "كان الموعد المحدد لإعادة الكتاب 26 كانون الأول 1939"، مشيرة إلى أنها لم تستلم من قبل أي كتاب تأخّرت إعادته لفترة كهذه.

ولا تزال العلاقة بين الشخص الذي أعاد الكتاب ومَن استعاره غير معروفة.

وقالت ستراند "عادةً ما تكون الأعمال التي تُعاد بعد عقود من تاريخ إعارتها، عبارة عن كتب يُعثَر عليها عند التفتيش بممتلكات أشخاص متوفين".

واعتبرت أنّ التفسير المنطقي لتأخّر إعادة "اللاجئون" هو أن الموعد النهائي لإعادته كانت بعد شهر من غزو الاتحاد السوفياتي لفنلندا في تشرين الثاني 1939.

والكتاب المنشور عام 1893 هو رواية تاريخية تدور أحداثها في فرنسا خلال القرن السابع عشر، وهو طبعة نشرت عام 1925، كما أنه في حالة جيدة.

وقالت "إنّ نوعية الكتب القديمة هي أفضل عموماً من الكتب الحديثة".

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