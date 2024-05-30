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"بروتين غذائي"... هذا ما ينتجه "مزارعو المستقبل" من الهواء!

منوعات
2024-05-30 | 13:00
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&quot;بروتين غذائي&quot;... هذا ما ينتجه &quot;مزارعو المستقبل&quot; من الهواء!
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"بروتين غذائي"... هذا ما ينتجه "مزارعو المستقبل" من الهواء!

"بروتين غذائي"... هذا ما ينتجه "مزارعو المستقبل" من الهواء!

يجلس "مزارعو المستقبل" داخل مصنع فنلندي أمام أجهزة كمبيوتر، وينتجون بروتيناً غذائياً من خلال تغذية ميكروب بالهواء والكهرباء، بعيداً عن الزراعة التقليدية.

ويُنظَر بشكل متزايد إلى الزراعة الخلوية التي تتمثل في إنتاج منتجات أو عناصر غذائية من خلال زرع الخلايا، على أنها بديل صديق للبيئة لتربية المواشي التي تُعدّ إحدى الانشطة الرئيسية المسبّبة لانبعاثات غازات الدفيئة.

وأثارت اللحوم أو البيض أو الحليب المنتجة في المختبرات اهتمام العلماء الذين حاولوا زراعة الخلايا الحيوانية، لكنّ منتقدي هذه العملية، يعتبرونها "غير طبيعية" ومستهلكة للطاقة ومكلفة.

وفي موقع شركة "سولار فودز غروب" الذي افتتح أخيراً قرب هلسنكي، ينشر العلماء تكنولوجيا جديدة لزراعة البروتينات من الخلايا، باستخدام الهواء والكهرباء.

وتتم تغذية ميكروب بثاني أكسيد الكربون والهيدروجين والمعادن في عملية تستخدم الكهرباء من مصادر متجددة، ونجحت "سولار فودز" في إنتاج مسحوق غني بالبروتينات يمكن استخدامه كبديل للبيض أو الحليب.

ويقول مدير الشركة باسي فاينيكا لوكالة فرانس برس خلال جولة في الموقع الجديد للشركة "يمكننا الحصول على المادة الأولية الرئيسية للميكروب من الهواء"، ويضيف "لقد أطلقنا إنتاج البروتين الأكثر استدامة في العالم".

وفي نيسان الفائت، افتتحت "سولار فودز" التي أسسها فاينيكا إلى جانب جوها-بيكا بيتكانين سنة 2017، "أول مصنع في العالم ينتج أغذية من الهواء".

ويقول فاينيكا "يمكن إنتاج كمية كبيرة من البروتين الحيواني عن طريق الزراعة الخلوية، ويمكننا تحرير أراض زراعية وبالتالي تجديد مخزون الكربون"، في إشارة إلى عملية امتصاص الغابات والتربة للكربون وتخزينه.

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غذائي"...

ينتجه

"مزارعو

المستقبل"

الهواء!

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