بعد سعيها للحد من الأعداد الضخمة للسياح عند جبل فوجي... اليابان تعد باتخاذ إجراءات مختلفة!

بعد سعيها للحد من الأعداد الضخمة للسياح عند جبل فوجي... اليابان تعد باتخاذ إجراءات مختلفة!



وعدت سلطات مدينة فوجيكاواغوتشيكو اليابانية الخميس باستبدال شبكة متضررة ركّبتها أخيراً لإخفاء منظر جبل فوجي سعياً إلى الحدّ من الأعداد الضخمة للسياح الذين يقصدون الموقع بكثافة لالتقاط صور للبركان الشهير، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية الخميس.



وأقيمت الشبكة الأسبوع الفائت في موقع شهير على وسائل التواصل الاجتماعي في مدينة فوجيكاواغوتشيكو، بعدما أثارت تجاوزات بعض الزائرين انزعاجاً كبيراً لدى السكان والسلطات.



وأُحدِثَت نحو عشرة ثقوب صغيرة الثلاثاء في الشبكة السوداء التي يبلغ ارتفاعها 2,5 متراً وعرضها 20 متراً، ورُكّبت أمام متجر ياباني شهير مع إطلالة بانورامية على جبل فوجي.



وسيتم تركيب شبكة جديد مصنوعة من مادة صلبة أكثر "في أسرع وقت ممكن" قبل موسم الصيف، بحسب ما وعد رئيس بلدية فوجيكاواغوتشيكو هيديوكي واتانابي، في تصريحات نقلتها صحيفة "أساهي شيمبون" اليومية.



وتقصد أعداد قياسية من السياح اليابان، حيث تجاوز عدد الزوار الشهريين في آذار ثلاثة ملايين للمرة الأولى، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وعلى غرار عدد من المناطق السياحية الأخرى، يتسبب التدفق المفرط للسياح بمشاكل تدفع إلى اتخاذ إجراءات للحدّ منه، كما في مدينة البندقية الإيطالية التي فرضت رسم دخول على الزوار ليوم واحد قدره 5 يورو.



