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للشعور بالمسؤولية وعدم صرف المال بعشوائية... هذا ما قام به مليونير مع أولاده
منوعات
2024-05-30 | 12:25
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للشعور بالمسؤولية وعدم صرف المال بعشوائية... هذا ما قام به مليونير مع أولاده
للشعور بالمسؤولية وعدم صرف المال بعشوائية... هذا ما قام به مليونير مع أولاده
كشف رجل مليونير كيفية تعليمه لأولاده أهمية العمل من أجل كسب المال بجهودهم الخاصة بدلا من إنفاق ثروتهم بطريقة غير مسؤولة.
وفي التفاصيل، كشف الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة لايك، ديفيد سيكاريلي، كيف اجتهد لبناء ثروته وإنشاء شركته لتأجير الواجهات البحرية، حيث قام أولا بجمع ثروة ضخمة لتأسيس شركة للتعليق الصوتي مع زوجته ستيفاني قبل الدخول في مجال الاستثمار.
وبعد أن قام كل من ديفيد وستيفاني ببناء تدفق نقدي كبير، سرعان ما ركزا على تكوين أسرتهما، واستمرت أموالهما في النمو.
وأصبح ديفيد والدًا لأربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 20 عامًا، ومع ذلك، أوضح الأب أنه لا يسمح لأطفاله عيش حياة الترف ويجبرهم على كسب أموالهم الخاصة بأنفسهم.
واعترف المليونير أنه لا يقوم بإعطاء المال بطريقة عشوائية للأطفال، موضحا أنهم يحصلون على راتب معين يتوجب عليهم العيش من خلاله شهريا للشعور بالمسؤولية.
وأشار ديفيد إلى أنه يريد أن يتعلم أطفاله المساهمة في الاستقرار المادي للأسرة، موضحا أن ذلك لا يمنعه من تأمين احتياجاتهم بكل سرور ولكنه يرفض إنفاق الأموال على الأمور التي لا تُعتبر ضرورية.
المصدر
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