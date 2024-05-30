"التسوق أثناء النوم"... ظاهرة صحية نادرة كانت عواقبها وخيمة على إحدى النساء!

"التسوق أثناء النوم"... ظاهرة صحية نادرة كانت عواقبها وخيمة على إحدى النساء!



تعرضت أم لثلاثة أطفال للاحتيال بعد استغلال بياناتها المصرفية على موقع مخادع أثناء التسوق عبر الإنترنت خلال نومها.



وفي التفاصيل، لاحظت كيلي كنيبس أنها كانت تمشي أثناء نومها بانتظام بعد ولادة طفلها الأول هنري عام 2006، لكن سرعان ما تطورت الحالة إلى التسوق أثناء النوم، ما جعلها تنفق 3 آلاف جنيه إسترليني من دون أن تدري.



وتلقّت كيلي مؤخرا رسالة نصية تنتحل فيها صفة رسمية وتعرض عليها المساعدة المالية لتغطية فواتيرها، الأمر الذي جعلها ترسل للعصابة معلوماتها المالية أثناء نومها.



ومنذ ذلك الحين، تم استهداف كيلي مرات عدة بعد أن رجحت احتمال أن تكون العصابة قد باعت معلوماتها المالية لأشخاص آخرين.



وتبين أن كيلي تعاني من حالة تسمى بـ"الباراسومنيا"، وهي عبارة عن اضطرابات مزعجة كحركات وأفعال غريبة تحدث أثناء نوم الأشخاص.



وشرح طبيب كيلي أن سبب هذا الاضطراب هو انقطاع التنفس أثناء النوم، ما يجبر الدماغ على الاستيقاظ جزئيًا ويجعلها تفعل أشياء غريبة أثناء نومها كتصفح المواقع التجارية عبر الإنترنت.



وتناولت كيلي ذات مرة جرعة زائدة من دواء السكري عندما كانت حاملاً بسبب هذا الاضطراب، لأنها كانت تحلم بأنها تتحدث إلى الأطباء.



وتحسنت حالة كيلي بشكل ملحوظ بعد ارتداء جهاز الضغط الهوائي الإيجابي المستمر لإبقاء مجرى الهواء مفتوحًا أثناء الليل، لكنه بدوره تسبب لها بمشاكل جانبية أخرى.