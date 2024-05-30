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علاقة حب افتراضية تكوّنت من الأكاذيب المروعة... ما اكتشفته هذه المرأة عن حبيبها كان صادمًا! (فيديو)

علاقة حب افتراضية تكوّنت من الأكاذيب المروعة... ما اكتشفته هذه المرأة عن حبيبها كان صادمًا! (فيديو)



كشفت امرأة وقعت في حب رجل عبر الإنترنت عن السر المرعب الذي دمّر علاقتهما وقادها لاكتشاف مجموعة من الأكاذيب الشريرة التي أوقعت غيرها من الضحايا في فخه.



وفي التفاصيل، تواصلت آنا أكبري عام 2011 مع رجل يُدعى إيثان شومان عبر موقع للمواعدة، وشعرت فورًا بالحب من النظرة الأولى وبدأت علاقتهما الافتراضية بالازدهار ولكن عندما كان يحين وقت اللقاء بينهما شخصيًا، كان إيثان يختلق عددًا من الأعذار ويلغي موعدهما دائمًا.



وعندما بدأت الشكوك تراود آنا، أخبرها إيثان أنه كان يعاني سرًا من السرطان وأنه كان يتجنب الاجتماع بها حتى ينتهي علاجه، لكنها لم تقتنع بذلك وذهبت للتأكد بنفسها وما اكتشفته كان صادمًا.



واتضح أن إيثان لم يكن عالم رياضيات يبلغ من العمر 35 عامًا من نيوجيرسي كما اعتقدت، بل كان عبارة عن امرأة تدعى إميلي أمضت سنوات في خداع أكثر من 10 نساء مختلفات.



وفي هذا السياق، قامت آنا بتلخيص القصة بأكملها في كتاب، وأوضحت أنه بعد اختلاق كذبة المرض تحول إيثان إلى رجل عصبي وبدأت في التحقق من هويته وكانت تسأل عنه الأشخاص الذين كان يعتبرهم من معارفه وقالوا لها إنهم لا يعرفونه.



وخلال رحلة البحث عن الحقيقة، تعرفت آنا إلى إحدى ضحاياه وعندما علمت بما حصل لها استنتجت أن الحادثة مشابهة لقصتها بشكل لا يُصدق، وعثرت الشابتان على ضحية ثالثة لإيثان. المصدر