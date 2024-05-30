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بعد أن أرسل لها طبيبها رابطًا عبر بريدها الالكتروني... الدموع تملأ عينيها: هذا ما طالبت به امرأة مسنة!

منوعات
2024-05-30 | 14:25
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بعد أن أرسل لها طبيبها رابطًا عبر بريدها الالكتروني... الدموع تملأ عينيها: هذا ما طالبت به امرأة مسنة!
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بعد أن أرسل لها طبيبها رابطًا عبر بريدها الالكتروني... الدموع تملأ عينيها: هذا ما طالبت به امرأة مسنة!

بعد أن أرسل لها طبيبها رابطًا عبر بريدها الالكتروني... الدموع تملأ عينيها: هذا ما طالبت به امرأة مسنة!

كشفت امرأة مصابة بسرطان الرئة عن الطريقة الصادمة التي تلقت من خلالها خبر إصابتها بالمرض والتي لم تمت للمسؤولية بصلة، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، علمت "جيمي سويني" الستينية بمرضها عندما أرسل لها طبيبها رابطا عبر البريد الالكتروني ما سبب لها نوبة هلع.

وقالت سويني إنه يجب على الأطباء التعامل بمسؤولية أكبر مع المريض وتحكيم ضمائرهم، وامتلأت عيناها بالدموع أثناء شرحها للحادثة.

وشرحت سويني أن الرابط أرسلها إلى صفحة على "MyChart"، وهو نظام عبر الإنترنت للوصول إلى السجلات الطبية، والذي كشف عن نتائج الاختبارات التي أُجريت على كتل صغيرة في رئتيها قبل أيام.

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