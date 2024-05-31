الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سممت حبيبها وادّعت أنها زوجته للحصول على الميراث...لكن ما حصل لاحقاً لم يكن متوقعاً!

منوعات
2024-05-31 | 03:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سممت حبيبها وادّعت أنها زوجته للحصول على الميراث...لكن ما حصل لاحقاً لم يكن متوقعاً!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
سممت حبيبها وادّعت أنها زوجته للحصول على الميراث...لكن ما حصل لاحقاً لم يكن متوقعاً!

سممت حبيبها للحصول على الميراث وادّعت أنها زوجته...لكن ما حصل لاحقاً لم يكن متوقعاً!

اعتقد رجل من ولاية داكوتا الأميركية وحبيبته أنهما حصلا على ميراث بقيمة 30 مليون دولار، ما دفع  حبيبته إلى تسميمه إلا أنها اكتشفت لاحقاً بعد وفاته أن هذا الأمر كان مجرّد خدعة.

 

وعثرت الشرطة على زجاجة مليئة بمضاد للتجمد في غرفة معيشة الحبيبين.

 

وقرر الفاحص الطبي لاحقاً أن سبب وفاة ستيفن إدوارد رايلي جونيور هو التسمم، بحسب الشرطة.

 

واعترفت إينا  ثيا كينوير التي تواجه عقوبة السجن مدى الحياة، بقتل حبيبها منذ فترة طويلة يوم الأربعاء الفائت.

 

وألقت الشرطة القبض على كينوير في 30 تشرين الأول 2023، واتهمتها بقتل حبيبها البالغ من العمر 51 عامًا والذي توفي لاحقًا في مستشفى خارج المدينة.

 

وسرعان ما قررت الشرطة أن لكينوير دوافع مالية لقتل رايلي وفق البيان الصادر عن الإدارة في ذلك الوقت.

 

وقال المحققون إنهم يعتقدون أن الميراث كان مجرد خدعة، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة مينوت ديلي نيوز.

 

واشتكى رايلي من آلام في المعدة بينما كان متجهاً نحو المطار مع أصدقائه للقاء محامٍ بشأن الميراث الذي يعتقد أنه حصل عليه.

 

وبدأ رايلي بالتقيؤ ولم يتمكن من المشي، معتقداً أنه يعاني من ضربة شمس فقط وسيتعافى في المنزل.

 

وقام الطبيب الشرعي لاحقاً بفحص المكوّن الرئيسي الموجود في الزجاجة، ووجد مستويات سامة من مادة غلايكول الإيثيلين.

 

وادّعت كينوير عند استجوابها من قبل الشرطة أن رايلي كان يشرب الخمر وأصيب بضربة شمس فقط.

 

وأضافت أن ضربة الشمس "قد تحاكي التسمم"، كما أعلنت أنها زوجة رايلي بحسب القانون العام وقالت إنها تخطط لتقاسم ميراثه الجديد مع ابنه.

 

وأخبر المحققون لاحقاً كينوير أن الدولة لن تعترف بها كزوجته، الأمر الذي جعلها تبدو منزعجة بشكل واضح.

 

وأخبرت كينوير المحققين أنها قامت بإضافة مضاد للتجمد إلى الشاي الخاص به قبل ذهابه للقاء المحامي.

 

ومن المقرر أن يتم الحكم عليها يوم الأربعاء 14 آب، بحسب صحيفة "مينوت ديلي نيوز" التي أشارت إلى أنها قد تخضع لتقييم نفسي آخر قبل النطق بالحكم.

 

المصدر

آخر الأخبار

منوعات

حبيبها

وادّعت

زوجته

للحصول

الميراث...لكن

لاحقاً

متوقعاً!

LBCI التالي
وضع كاميرات مراقبة خفيّة داخل مرحاض ابنة حبيبته السابقة... وهكذا كُشف أمره!
وُلدت برحمين وعانت الأمرّين... ظاهرة نادرة وغريبة عاشتها شابة ثلاثينية: إليكم التفاصيل!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-05-26

وعدتها شقيقة زوجها بمبلغ مالي بعد تقاعدها...لكن ما حصل لاحقاً لم يكن متوقعاً!

LBCI
منوعات
2024-05-15

هاجمها ثعبان ولدغها في كاحلها... ما حصل لاحقاً لم يكن متوقعاً!

LBCI
منوعات
2024-03-16

ظنّت أنها بحاجة لشرب المزيد من الماء... ولكن ما حصل معها كان مأساويا وحبيبها يرفع الصوت: "فقدت حبّ حياتي"

LBCI
أخبار دولية
00:52

مستشفى في نيويورك يفصل ممرضة مسلمة بعدما وصفت الحرب في غزة بأنها "إبادة جماعية"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
05:48

لهذا السبب... عارضة أزياء أوكرانية تقاضي مهرجان كان السينمائي!

LBCI
منوعات
05:06

بعد هروبه مع عشيقته لأشهر... امرأة تواجه عودة زوجها وأعذاره "المهينة"!

LBCI
منوعات
04:24

"الحياة من دون ممارسة العلاقة الحميمة أفضل وأسهل بكثير"... امرأة خمسينية تثير الجدل!

LBCI
منوعات
04:11

وضع كاميرات مراقبة خفيّة داخل مرحاض ابنة حبيبته السابقة... وهكذا كُشف أمره!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
04:11

وضع كاميرات مراقبة خفيّة داخل مرحاض ابنة حبيبته السابقة... وهكذا كُشف أمره!

LBCI
منوعات
2024-05-29

في مشهد صادم... ما فعله الكاهن بطفلة صغيرة خلال معموديتها أغضب الملايين! (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-05-30

تيكتوكر متهمة بتجارة المخدرات دولياً... تفكيك شبكة خطيرة هي بطلتها!

LBCI
منوعات
2024-05-24

في برشلونة... عرض أزياء يتحوّل إلى كارثة! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

تعرفوا على الفتاة اللبنانية الوحيدة التي تقدم عرض التعلق بشعرها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

مهرجانات بيبلوس الدولية... حفلات منوعة لصيف واعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

زي موظفي OMT الجديد من تصميم طلاب جامعة الـLAU

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

ما هي التوقعات بشأن مسار الإنتخابات الرئاسية في ايران؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

تصعيد ميداني كبير في غزة يتزامن مع غليان سياسي في إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
13:20

غالانت: الجيش الاسرائيلي سيواصل إستهداف حزب الله عند الحدود وفي العمق

LBCI
أخبار دولية
13:18

لبنان يتراجع عن شكواه ضد اسرائيل لدى المحكمة الجنائية الدولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

منظمات تواصل سياسة التحريض.. لبقاء النازحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

بشرى للسياح والمغتربين... إعادة إطلاق التسوق المُعفى من الضريبة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:21

حمية يعلن عن تحديد تعرفة النقل لمختلف وسائل النقل على كافة الأراضي اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
10:00

من اليوم..بدء إستيفاء رسوم الميكانيك لدى كافة مراكز شركات تحويل الأموال‏

LBCI
خبر عاجل
06:20

الأمن العام يحدد ضوابط الإستحصال أو إبدال جواز سفر لبناني بيومتري

LBCI
أخبار لبنان
09:26

اتحاد نقابات أصحاب الأفران والمخابز بحث في قضية الطحين الفاسد : لتخلية سبيل صاحب الشركة بانتظار نتيجة الفحوصات

LBCI
صحة وتغذية
10:15

ما هو الوقت المثالي لشرب القهوة؟

LBCI
فنّ
06:54

أثناء محاولته الفرار... القبض على ممثل أميركي شهير لهذا السبب!

LBCI
اقتصاد
02:59

انخفاض في سعر البنزين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

تعرفوا على الفتاة اللبنانية الوحيدة التي تقدم عرض التعلق بشعرها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More