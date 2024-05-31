وضع كاميرات مراقبة خفيّة داخل مرحاض ابنة حبيبته السابقة... وهكذا كُشف أمره!

ألقي القبض على رجل من ولاية فلوريدا الأميركية بتهمة تركيب كاميرات مراقبة خفية في منزل حبيبته السابقة وتحديداً داخل المرحاض الخاص بابنتها وغرفة نومها.

وتم القبض على جون جيه بتلر بتهمة التجسس واستراق النظر يوم الأربعاء الفائت وفق بيان نُشر على فيسبوك، وتم نقله إلى سجن مقاطعة ماريون بعدما عثرت حبيبته السابقة على كاميرا مثبتة في مأخذ كهربائي داخل المرحاض الخاص بابنتها يوم الجمعة 17 أيار.

ووصل ضباط الشرطة إلى منزلها وأكدوا وجود الجهاز، وهو عبارة عن كاميرا صغيرة مواجهة للمرحاض.

وزعمت المرأة أن بتلر عاش مع عائلتها لفترة من الزمن قبل انفصالهما.

وعاد قسم شرطة أوكالا إلى المنزل مرة أخرى يوم الأحد 19 أيار، بعد العثور على كاميرا ثانية في غرفة نوم الابنة.

واعتقلت الشرطة بتلر لاحقاً بسبب تركيب كاميرات مراقبة خفية في "مناطق خاصّة".

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