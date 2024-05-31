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بعد هروبه مع عشيقته لأشهر... امرأة تواجه عودة زوجها وأعذاره "المهينة"!
منوعات
2024-05-31 | 05:06
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بعد هروبه مع عشيقته لأشهر... امرأة تواجه عودة زوجها وأعذاره "المهينة"!
بعد هروبه مع عشيقته لأشهر... امرأة تواجه عودة زوجها وأعذاره "المهينة"!
شاركت إحدى الأمهات كيف اكتشفت خيانة زوجها لها بعد شهر واحد فقط من ولادة طفلها، وقرر الانفصال عنهما "لملاحقة" عشيقته، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
وفي التفاصيل، لم يكتفِ الرجل بهذه التصرفات، وقدّم عذرًا مرعبًا لزوجته بعد انفصاله عن عشيقته، حيث ألقى اللوم عليها في تدمير زواجهما وأنها من دفعته لخيانتها.
وبعد أن أنهى علاقته بعشيقته، عاد الرجل محاولاً مصالحة زوجته السابقة، على الرغم من أنه لم يتحمل مسؤولية أفعاله.
وقالت المرأة إن زوجها خانها بعد شهر على ولادة طفلهما، وتركها وحيدة لملاحقة عشيقته وعاد بعد أكثر من 9 أشهر.
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