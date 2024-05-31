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بعد مرور عام على كارثة غواصة تيتان... غواصة جديدة تتجه قريبا نحو حطام التايتانيك! (صور)

منوعات
2024-05-31 | 08:28
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بعد مرور عام على كارثة غواصة تيتان... غواصة جديدة تتجه قريبا نحو حطام التايتانيك! (صور)
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بعد مرور عام على كارثة غواصة تيتان... غواصة جديدة تتجه قريبا نحو حطام التايتانيك! (صور)

من المقرر أن يعود ملياردير شجاع إلى حطام سفينة تيتانيك في غواصة فاخرة بعد عام واحد فقط من مأساة تيتان التي أودت بحياة خمسة أشخاص.

وسيقوم القارب الثوري Triton 4000 الذي يتسع لشخصين بالهبوط المرعب على عمق 12400 قدم تحت المحيط الأطلسي لمحاولة إثبات إمكانية القيام بالرحلة تحت الماء من دون وقوع كارثة مرة أخرى، وفق ما نقل موقع ذا صن.

وبتكلفة هائلة بلغت 16 مليون جنيه إسترليني، تمت ترقية الغواصة على نطاق واسع منذ سفينة تيتان المنكوبة التي انفجرت بوحشية بعد أقل من ساعتين من غوصها في حزيران 2023.

ومن المقرر أن يقوم الملياردير وقطب العقارات لاري كونور المقيم في ولاية أوهايو باختبار السفينة عندما يذهب في غواصة في أعماق البحار لزيارة بقايا السفينة الأسطورية تيتانيك.

وقال كونور لصحيفة وول ستريت جورنال: "أريد أن أظهر للناس في كل أنحاء العالم أنه على الرغم من أن المحيط قوي للغاية، إلا أنه يمكن أن يكون رائعًا وممتعًا ويغير الحياة نوعًا ما إذا تعاملت معه بالطريقة الصحيحة".

ومن المقرر أن يربط باتريك لاهي، المطور والمؤسس المشارك لشركة Triton Submarines، نفسه في مقعد القيادة إلى جانب كونور عندما تصل الغواصة إلى المحيط أخيرًا.

لقد عمل بلا كلل للتأكد من أن السفينة لن تكون فخًا للموت، وتم التعهد بعدم استكشاف حطام السفينة الشهيرة إلا بعد حصول الغواصة على شهادة كاملة من قبل منظمة بحرية.

ولم يتم تحديد إطار زمني حتى الآن للوقت الذي ستقوم فيه الغواصة بالمهمة الطموحة.

وتصف تريتون السفينة بأنها "منصة مرنة وعالية الأداء تتمتع بقدرات لا مثيل لها"، وتصميمها رائع بمقصورة كبيرة مقببة تضم المستكشفين الجريئين.

وتحيط النوافذ الزجاجية الشفافة بالغواصة مما يسمح للركاب بالتحديق في العالم الخارجي حتى عندما يكونون على بعد آلاف الأقدام تحت السطح.

ويتم التحكم فيها عن طريق عصا التحكم وشاشة تعمل باللمس مما يمنح المستكشفين التحكم الكامل في المكان الذي تأخذهم إليه الرحلة.

كما أن الأجنحة العملاقة التي يبلغ طولها 19 قدمًا تنبثق أيضًا من السفينة لأنها تجعل هبوطها الجريء يتناسب مع أضواء السماء للحصول على رؤية واضحة.

وتم تجهيز الأجنحة القابلة للسحب أيضًا بكاميرات حتى يمكن تصوير الرحلات ومشاهدتها إلى الأبد.

وعلى الرغم من أنها تبدو مدمجة، إلا أن الغواصة تيتون 4000 هي في الواقع بطول مثير للإعجاب يبلغ 10 أقدام ووزنها العملاق يبلغ 12000 كلغ.

وعلى الرغم من حجمها، فهي في الواقع واحدة من أكثر الغواصات لطفًا واستقرارًا على الإطلاق.

وقام كبير المصممين Lahey بتضمين تقنية "الانزلاق الصامت" الخاصة والتي عند تمكينها يمكن أن تساعد السفينة على أداء المنعطفات المعقدة والكاسحة.

ويمكنه أيضًا تتبع جسم ما تحت الماء والانزلاق بسلاسة نحو الهدف.

ويأملون أيضًا أن تكون قادرة على الأداء في رحلات متعددة مما يجعلها استثمارًا مفيدًا للغاية.

والأمل هو أن تتمكن الغواصة من الوصول إلى تيتانيك في أقل من ساعتين، وهي سرعة قياسية إن أمكن.

وسيتم تحقيق ذلك من خلال محركات الدفع المباشرة الثمانية التي يمكنها إرسالها عالياً عبر المحيط بسرعة ثلاث عقد.

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