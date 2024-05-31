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أراد الاستمتاع بحياته الجنسية لأقصى الحدود... رجل متزوج يكشف حقيقة حياته المزدوجة!

منوعات
2024-05-31 | 09:51
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أراد الاستمتاع بحياته الجنسية لأقصى الحدود... رجل متزوج يكشف حقيقة حياته المزدوجة!
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أراد الاستمتاع بحياته الجنسية لأقصى الحدود... رجل متزوج يكشف حقيقة حياته المزدوجة!

أراد الاستمتاع بحياته الجنسية لأقصى الحدود... رجل متزوج يكشف حقيقة حياته المزدوجة!

تحدث رجل عن مدى استمتاعه باكتشاف رغباته الجنسية المتنوعة، لأنه يريد تحقيق أقصى استفادة من الحياة الجنسية قبل أن يصبح "قبيحًا" و"كبيرًا في السن"، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.

وفي التفاصيل، قال الرجل الثلاثيني إنه متزوج وسعيد وهو أب لطفلين، وبعيدًا عن حياته العائلية، يساعد النساء الأخريات على اكتشاف رغباتهن السرية وتحقيق رغباته الخاصة.

وروى الرجل أنه بهذه الطريقة يصبح قادرًا على الاستمتاع بحياة جنسية مفعمة بالحيوية من دون ممارسة الضغط على زوجته لتلبية احتياجاته الجنسية.

وكان يبحث الرجل سرًا عن علاقات طويلة الأمد على موقع الكتروني للمواعدة، ويكوّن بذلك روابط عاطفية مع عشيقاته، الأمر الذي يزيد الإثارة بالنسبة له.

وحدثت أول علاقة له خارج نطاق زواجه منذ حوالي 9 سنوات وجعلته يشعر "بالذنب"، لكن ذلك لم يمنعه من خيانة زوجته مع ست نساء أخريات على المدى الطويل. 

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