شاب يواجه صراعات بين عائلته وحبيبته... فما السبب؟

شاب يواجه صراعات بين عائلته وحبيبته... فما السبب؟



تحدث شاب ثلاثيني عن خلافات شريكته المستمرة مع أقاربه الأكبر سنًّا، ما جعله يتساءل عما يجب فعله في هذه الحالة وتمنى الحصول على بعض النصائح.



وفي التفاصيل، قال الرجل إن العلاقة بين أفراد عائلته وصديقته متدهورة نوعا ما لأنهم لا يحبون بعضهم البعض وتشاجروا مرات عدة من قبل.



وانتقل الرجل في وقت سابق مع حبيبته للعيش معًا لمدة ستة أشهر، وكانت مدة آخر لقاء مع عائلته ثلاثة أيام بمناسبة عيد ميلاد جدته المريضة.



وبعد مرور ثلاثة أشهر، تدهورت صحة جدته، وطلب منه والده أن يذهب لرؤيتها وتوديعها، ولكن حبيبته اعترضت على ذلك. وعلى الرغم من أنه لم يكن قريبًا جدًا من جدته، إلا أنه أراد الذهاب ودعم والده معنويا.



ومع ذلك، لم تحدث هذه الزيارة في الوقت المناسب، وتوفيت جدته، الأمر الذي أحدث مشاجرة حادة بين الرجل وصديقته.



واتهمته شريكته بأنه يبتعد عنها دائمًا بسبب عائلته ويهمل علاقتهما، علما أنه لم يحصل على وظيفة أو يتابع دراسته الجامعية حتى يتمكن من العيش معها، وكان يتغيّب دائما عن المناسبات الاجتماعية والعائلية للبقاء معها.