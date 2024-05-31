الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وسط مشاجرات حادة... ثنائي يفكر بالانفصال: ما علاقة الكلب؟

منوعات
2024-05-31 | 10:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وسط مشاجرات حادة... ثنائي يفكر بالانفصال: ما علاقة الكلب؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وسط مشاجرات حادة... ثنائي يفكر بالانفصال: ما علاقة الكلب؟

وسط مشاجرات حادة... ثنائي يفكر بالانفصال: ما علاقة الكلب؟

كافحت عائلة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن إبقاء الحيوانات الأليفة في المنزل، وفكرت المرأة  في الانفصال عن زوجها بسبب هذه القضية.

وفي التفاصيل، أوضح الرجل أنه تزوج منذ ثلاث سنوات، ولديه طفلًا واحدًا من زواج سابق، وعندما انتقلت زوجته للعيش معه، انضم ابنها المراهق، وبعد فترة طلب الأخير الحصول على كلب خاص له.

ووافق الرجل، الذي يملك أساسا كلبين صغيرين، واعتقد أن ابن زوجته سيحصل على كلب أصغر حجمًا لأن المنزل كان مزدحمًا بالفعل وحديقتهم لم تكن كبيرة جدًا.

ومع ذلك، عاد الصبي في اليوم التالي إلى المنزل برفقة كلب ضخم، ومنع الرجل الفتى من إدخال كلبه إلى الداخل.

وقال الرجل إن الكلب يمضغ أي شيء من حوله إذ أكل قطعة خشب من الطاولة، ومضغ السجادة التي تبلغ قيمتها 700 دولار.

وأحدثت الخلافات المستمرة حول هذه القضية شرخًا في العلاقة بين الرجل وزوجته، وادعى أنها تفكر الآن في الانفصال عنه.
 

آخر الأخبار

منوعات

مشاجرات

حادة...

ثنائي

بالانفصال:

علاقة

الكلب؟

LBCI التالي
سممت حبيبها وادّعت أنها زوجته للحصول على الميراث...لكن ما حصل لاحقاً لم يكن متوقعاً!
وُلدت برحمين وعانت الأمرّين... ظاهرة نادرة وغريبة عاشتها شابة ثلاثينية: إليكم التفاصيل!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-03-24

بعد علاقة دامت عامين... شاب يفكر بالانفصال والسبب غيرة حبيبته المرضية: ما تقوم به الأخيرة صادم!

LBCI
منوعات
2024-03-26

امرأة تفكر بالانفصال عن زوجها... ما علاقة اسم ابنتها بالأمر؟

LBCI
منوعات
2024-03-22

مشاجرات حادة تندلع بين زوجين على خلفية القيام بالأعمال المنزلية... المال أو تبادل الأدوار؟!

LBCI
منوعات
04:24

"الحياة من دون ممارسة العلاقة الحميمة أفضل وأسهل بكثير"... امرأة خمسينية تثير الجدل!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
14:30

عزو حشرات الزيز يثير ذعر الناس في هذا البلد... "نحن نتعرض للهجوم"! (فيديو)

LBCI
منوعات
13:13

العثور على أثار في كهف إيراني تُظهر استيطاناً بشرياً قبل 450 ألف عام

LBCI
منوعات
13:05

عائلة فنان ليبي تحوّل منزلها متحفاً يتحدى الفوضى والانقسامات

LBCI
منوعات
10:20

شاب يواجه صراعات بين عائلته وحبيبته... فما السبب؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
05:06

بعد هروبه مع عشيقته لأشهر... امرأة تواجه عودة زوجها وأعذاره "المهينة"!

LBCI
أخبار دولية
17:53

إدانة ترامب بكلّ التّهم الـ34 الموجّهة إليه في محاكمته الجنائية بنيويورك

LBCI
أخبار دولية
07:50

الكرملين: محاكمة ترامب تظهر أنّ البيت الأبيض يقصي خصومه السياسيين

LBCI
آخر الأخبار
07:54

مسيرة استهدفت سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية على أطراف بلدة الناقورة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

جوقة "كنيسة سيستينا الحبرية" من الفاتيكان الى الامارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

بين لبنان واسرائيل.. خطة هوكستين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

البطل اللبنانيّ كريستوفر فغالي يحقق الوقت الأسرع في تجارب الفورمولا 4 في إسبانيا

LBCI
أخبار دولية
13:30

ترامب بين البيت الأبيض وخلف القضبان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

في اليوم العالميّ للامتناع عن التبغ... التدخين مهرب للشباب اللبنانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

مهرجان Beirut Spring Festival يحيي ذكرى الإعلامية الراحلة جيزال خوري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

828 ألف خط خلويّ مع السوريين في لبنان ما يمثل 20 % من خطوط الشبكة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

جواز سفر لبنانيّ لمطلوب فلسطينيّ يكشف عن تورط مدنيين وعسكريين في عملية التزوير

LBCI
أخبار دولية
13:21

تزامنًا مع تهديد إسرائيل بتكثيف الحرب... الأردن يعلن عن إستضافة مؤتمر دوليّ للإستجابة الإنسانية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:19

"بدكن تعرفوا مين بحب؟"... دانييلا رحمة عروس 2024

LBCI
فنّ
04:30

نادين نسيب نجيم تناشد المعنيين للتحرّك: هيدا الوسخ لازم ينلقط

LBCI
اقتصاد
02:59

انخفاض في سعر البنزين

LBCI
فنّ
04:14

إليكم سبب بكاء عاصي الحلاني على المسرح.. وهل يفكّر بالإعتزال؟

LBCI
خبر عاجل
13:58

بايدن: واشنطن ستساعد في صياغة حلّ على الحدود اللبنانية

LBCI
فنّ
04:39

هل تزوّجت دانا حلبي للمرّة الثالثة؟

LBCI
أخبار لبنان
17:00

هوكستين: اتفاق للحدود البرية بين لبنان وإسرائيل يتم تنفيذه على مراحل قد يخفف من الصراع المحتدم بين البلدين

LBCI
اسرار
23:59

اسرار الصحف المحلية 31-05-2024

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More