وسط مشاجرات حادة... ثنائي يفكر بالانفصال: ما علاقة الكلب؟

وسط مشاجرات حادة... ثنائي يفكر بالانفصال: ما علاقة الكلب؟



كافحت عائلة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن إبقاء الحيوانات الأليفة في المنزل، وفكرت المرأة في الانفصال عن زوجها بسبب هذه القضية.



وفي التفاصيل، أوضح الرجل أنه تزوج منذ ثلاث سنوات، ولديه طفلًا واحدًا من زواج سابق، وعندما انتقلت زوجته للعيش معه، انضم ابنها المراهق، وبعد فترة طلب الأخير الحصول على كلب خاص له.



ووافق الرجل، الذي يملك أساسا كلبين صغيرين، واعتقد أن ابن زوجته سيحصل على كلب أصغر حجمًا لأن المنزل كان مزدحمًا بالفعل وحديقتهم لم تكن كبيرة جدًا.



ومع ذلك، عاد الصبي في اليوم التالي إلى المنزل برفقة كلب ضخم، ومنع الرجل الفتى من إدخال كلبه إلى الداخل.



وقال الرجل إن الكلب يمضغ أي شيء من حوله إذ أكل قطعة خشب من الطاولة، ومضغ السجادة التي تبلغ قيمتها 700 دولار.



وأحدثت الخلافات المستمرة حول هذه القضية شرخًا في العلاقة بين الرجل وزوجته، وادعى أنها تفكر الآن في الانفصال عنه.