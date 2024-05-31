الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
19
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
19
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
العثور على أثار في كهف إيراني تُظهر استيطاناً بشرياً قبل 450 ألف عام
منوعات
2024-05-31 | 13:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
العثور على أثار في كهف إيراني تُظهر استيطاناً بشرياً قبل 450 ألف عام
عُثِر في كهف في الهضبة الإيرانية الوسطى على آثار للوجود البشري يعود إلى ما بين 452 ألف و165 ألف سنة، بينها أدوات حجرية منحوتة وعظام خيول وأسنان أولية (لبنية)، وهي الأقدم على الإطلاق مما عُثر عليه في هذه المنطقة الشاسعة الواقعة على مفترق طرق بين المشرق العربي وآسيا.
وأوضحت دراسة نشرتها في نهاية أيار الجاري مجلة "جورنال أوف باليوليثيك أركيولودجي" أن هذا الاكتشاف يعني أن أول دليل مؤرخ على استيطان المنطقة بات أقدم بثلاثمئة ألف عام مما كان يُعتقد سابقاً.
وأوضح الباحث التابع للمركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية في متحف الإنسان جيل بيريون الذي شارك في إعداد الدراسة لوكالة فرانس برس، أن المواد الأثرية القديمة إلى هذا الحد نادرة في هذه المنطقة.
وكان علماء ما قبل التاريخ يعرفون أن الهضبة الإيرانية الوسطى كانت مأهولة بالسكان منذ مئات الآلاف من السنين، نظراً إلى تعدُّد المواقع في المناطق المحيطة بها، وهي المشرق العربي والقوقاز في الغرب، وآسيا الوسطى في الشرق، حيث عاش بشر من عدة أنواع من جنس الإنسان، كالإنسان المنتصب والإنسان البدائي وإنسان الدينيسوفان والإنسان العاقل.
كذلك شكّل دليلاً على الوجود البشري مجموعة اكتشافات لأحجار منحوتة في إيران، بعضها على سطح الأرض، وبعضها الآخر أظهرته حفريات نادرة في أمكنة محددة.
لكنّ أي حفرية لم تكن قد أتاحت بعد تحديد تسلسل زمني بهذه الدقة وبهذا النطاق الواسع. وقال العالم الفرنسي إن المعلومات المتوافرة كانت تشوبها ثغر عدة في ما يتعلق "بالفترات القديمة من عصور ما قبل التاريخ".
- آثار نحر-
في عام 2018، أعاد فريق المشروع الأنثروبولوجي الفرنسي الإيراني، بقيادة جيل بيريون وحامد وحدتي نسب، من جامعة "تربت مدرس" في طهران، دراسة كهف قلعه رد (شمال إيران)، الواقع عند الحد الغربي للهضبة الإيرانية الوسطى التي تشرف عليها جبال زاغروس.
ويقع الكهف على ارتفاع 2137 متراً، وشهد عمليات تنقيب غير قانونية قبل عقود، عُثر بنتيجتها على أدوات حجرية منحوتة كانت موجودة على السطح بالقرب من مدخل الكهف.
أما الحفريات الجديدة التي وصلت إلى عمق مترين ونصف متر على مساحة لا تتعدى 11 متراً مربعاً، فاسفرت عن العثور على "عشرات الآلاف من القطع الأثرية"، على قول جيل بيريون.
ومن بين هذه القطع عدد كبير من عظام الخيول والحمير البرية تحمل آثار استخدامها للنحر، وأدوات حجرية مقطعة تستخدم في إعداد الأطعمة. وشكلت هذه الاكتشافات مادة غنية جداً ويمكن تحديد موقعها زمنياً لأنها ظلت في مكانها على طبقات عدة، يعود أعمقها إلى 452 الف عام، وآخرها إلى 165 ألف عام.
وتوجت هذه الاكتشافات بالعثور على سن لبنية بشرية، يستحيل تحديد تاريخها بشكل مباشر ولكنها موجودة في طبقة يراوح عمرها بين ما قبل 165 ألف عام و175 ألفاً، وهي تالياً أقدم سن معروفة على الإطلاق في منطقة لم يكن فيها حتى الآن أي أثر بشري مؤرخ بشكل واضح يعود إلى أكثر من 80 ألف عام، على ما أوضح متحف الإنسان في بيان.
- من عاش هناك؟ -
وأظهر السن اللبنية آثار خرّاج وتسوّس وارتشاف لجذرها بالكامل تقريباً، ويُحتمل تالياً أن تكون قد سقطت بشكل طبيعي في المكان الذي كانت المجموعة تستوطنه.
وقال الباحث: "يمكننا أن نتخيل مجموعات بشرية كانت تستخدم الكهف، لتعيش فيه، وتأكل فيه... من دون أن تشغله بشكل مستمر". فعلى ارتفاع أكثر من ألفَي متر فوق مستوى سطح البحر، في هذه الحقبة الجيولوجية من العصر الجليدي الأوسط التي تميزت بفترات جليدية، لم يكن الوصول إلى الموقع متاحاً على مدار السنة طبعاً.
ولكن من كان يستخدم هذا الموقع؟ هل هي مجموعات من إنسان نياندرتال، كجيرانها الذين كانوا يعيشون على بعد بضع مئات من الكيلومترات إلى الغرب؟ أم هي مجموعات من إنسان الدينيسوفان من آسيا؟ أو ربما حتى أنواع أقدم، عاصرت إنسان توتافيل من جبال البيرينيه الأوروبية، وهو من عمر أقدم طبقة في كهف قلعة كرد الإيراني؟
نظرًا لقلة الرفات البشري في الموقع، لا يمكن تحديد النوع أو الأنواع التي كانت تعيش فيه.
وشرح جيل بيريون: "نجد أنفسنا في مروحة زمنية تغطي 300 ألف سنة من تاريخ التطور البشري، في فترة من التنوع الثقافي الكبير ربما كانت كل هذه الأنواع موجودة خلالها، كان يحل بعضها مكان بعض، وربما تعايش بعضها"، ومنها الإنسان العاقل من الجنس البشري.
واشار إلى أن "أعمال التنقيب مستمرة في موقع قلعة كرد"، آملاً في أن تشمل "مواقع أخرى من هذه الفترات في هذه المنطقة الشاسعة، بغية تكوين فكرة أفضل عن مدى تعقيد الاستيطان البشري".
آخر الأخبار
منوعات
إيراني
تُظهر
استيطاناً
بشرياً
التالي
سممت حبيبها وادّعت أنها زوجته للحصول على الميراث...لكن ما حصل لاحقاً لم يكن متوقعاً!
وُلدت برحمين وعانت الأمرّين... ظاهرة نادرة وغريبة عاشتها شابة ثلاثينية: إليكم التفاصيل!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2024-05-19
التلفزيون الرسمي الايراني: الهلال الأحمر الإيراني ينفي تقريرا لوسائل إعلام حكومية عن العثور على حطام طائرة الرئيس
خبر عاجل
2024-05-19
التلفزيون الرسمي الايراني: الهلال الأحمر الإيراني ينفي تقريرا لوسائل إعلام حكومية عن العثور على حطام طائرة الرئيس
0
أخبار دولية
2024-04-15
العثور على جزء من صاروخ إيراني تم اعتراضه في البحر الميت
أخبار دولية
2024-04-15
العثور على جزء من صاروخ إيراني تم اعتراضه في البحر الميت
0
أخبار دولية
11:30
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على وزير الدفاع الإيراني والحرس الثوري
أخبار دولية
11:30
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على وزير الدفاع الإيراني والحرس الثوري
0
أخبار دولية
2024-05-30
قتلى وجرحى في جنوب غرب باكستان بنيران قوات إيرانية
أخبار دولية
2024-05-30
قتلى وجرحى في جنوب غرب باكستان بنيران قوات إيرانية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
14:30
عزو حشرات الزيز يثير ذعر الناس في هذا البلد... "نحن نتعرض للهجوم"! (فيديو)
منوعات
14:30
عزو حشرات الزيز يثير ذعر الناس في هذا البلد... "نحن نتعرض للهجوم"! (فيديو)
0
منوعات
13:05
عائلة فنان ليبي تحوّل منزلها متحفاً يتحدى الفوضى والانقسامات
منوعات
13:05
عائلة فنان ليبي تحوّل منزلها متحفاً يتحدى الفوضى والانقسامات
0
منوعات
10:50
وسط مشاجرات حادة... ثنائي يفكر بالانفصال: ما علاقة الكلب؟
منوعات
10:50
وسط مشاجرات حادة... ثنائي يفكر بالانفصال: ما علاقة الكلب؟
0
منوعات
10:20
شاب يواجه صراعات بين عائلته وحبيبته... فما السبب؟
منوعات
10:20
شاب يواجه صراعات بين عائلته وحبيبته... فما السبب؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-04-07
بسبب الإيجارات المرتفعة... سكان "إيبيزا" يأخذون السيارات مسكناً لهم
منوعات
2024-04-07
بسبب الإيجارات المرتفعة... سكان "إيبيزا" يأخذون السيارات مسكناً لهم
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-12
مقدمة النشرة المسائية 12-04-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-12
مقدمة النشرة المسائية 12-04-2024
0
أخبار لبنان
2024-02-20
إخلاء مبنى في البسطا بعد تحذيرات من إنهياره... وهذا ما أوضحته مصادر للـLBCI
أخبار لبنان
2024-02-20
إخلاء مبنى في البسطا بعد تحذيرات من إنهياره... وهذا ما أوضحته مصادر للـLBCI
0
منوعات
2024-04-08
كانت تتوقع أن يبقى عازباً طوال حياته بعد وفاة والدتها... ما اكتشفته شابة عن والدها صدمها!
منوعات
2024-04-08
كانت تتوقع أن يبقى عازباً طوال حياته بعد وفاة والدتها... ما اكتشفته شابة عن والدها صدمها!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
جوقة "كنيسة سيستينا الحبرية" من الفاتيكان الى الامارات
تقارير نشرة الاخبار
13:39
جوقة "كنيسة سيستينا الحبرية" من الفاتيكان الى الامارات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بين لبنان واسرائيل.. خطة هوكستين
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بين لبنان واسرائيل.. خطة هوكستين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
البطل اللبنانيّ كريستوفر فغالي يحقق الوقت الأسرع في تجارب الفورمولا 4 في إسبانيا
تقارير نشرة الاخبار
13:32
البطل اللبنانيّ كريستوفر فغالي يحقق الوقت الأسرع في تجارب الفورمولا 4 في إسبانيا
0
أخبار دولية
13:30
ترامب بين البيت الأبيض وخلف القضبان!
أخبار دولية
13:30
ترامب بين البيت الأبيض وخلف القضبان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
في اليوم العالميّ للامتناع عن التبغ... التدخين مهرب للشباب اللبنانيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:29
في اليوم العالميّ للامتناع عن التبغ... التدخين مهرب للشباب اللبنانيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مهرجان Beirut Spring Festival يحيي ذكرى الإعلامية الراحلة جيزال خوري
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مهرجان Beirut Spring Festival يحيي ذكرى الإعلامية الراحلة جيزال خوري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
828 ألف خط خلويّ مع السوريين في لبنان ما يمثل 20 % من خطوط الشبكة
تقارير نشرة الاخبار
13:24
828 ألف خط خلويّ مع السوريين في لبنان ما يمثل 20 % من خطوط الشبكة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
جواز سفر لبنانيّ لمطلوب فلسطينيّ يكشف عن تورط مدنيين وعسكريين في عملية التزوير
تقارير نشرة الاخبار
13:22
جواز سفر لبنانيّ لمطلوب فلسطينيّ يكشف عن تورط مدنيين وعسكريين في عملية التزوير
0
أخبار دولية
13:21
تزامنًا مع تهديد إسرائيل بتكثيف الحرب... الأردن يعلن عن إستضافة مؤتمر دوليّ للإستجابة الإنسانية
أخبار دولية
13:21
تزامنًا مع تهديد إسرائيل بتكثيف الحرب... الأردن يعلن عن إستضافة مؤتمر دوليّ للإستجابة الإنسانية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:19
"بدكن تعرفوا مين بحب؟"... دانييلا رحمة عروس 2024
فنّ
04:19
"بدكن تعرفوا مين بحب؟"... دانييلا رحمة عروس 2024
2
فنّ
04:30
نادين نسيب نجيم تناشد المعنيين للتحرّك: هيدا الوسخ لازم ينلقط
فنّ
04:30
نادين نسيب نجيم تناشد المعنيين للتحرّك: هيدا الوسخ لازم ينلقط
3
اقتصاد
02:59
انخفاض في سعر البنزين
اقتصاد
02:59
انخفاض في سعر البنزين
4
فنّ
04:14
إليكم سبب بكاء عاصي الحلاني على المسرح.. وهل يفكّر بالإعتزال؟
فنّ
04:14
إليكم سبب بكاء عاصي الحلاني على المسرح.. وهل يفكّر بالإعتزال؟
5
خبر عاجل
13:58
بايدن: واشنطن ستساعد في صياغة حلّ على الحدود اللبنانية
خبر عاجل
13:58
بايدن: واشنطن ستساعد في صياغة حلّ على الحدود اللبنانية
6
فنّ
04:39
هل تزوّجت دانا حلبي للمرّة الثالثة؟
فنّ
04:39
هل تزوّجت دانا حلبي للمرّة الثالثة؟
7
أخبار لبنان
17:00
هوكستين: اتفاق للحدود البرية بين لبنان وإسرائيل يتم تنفيذه على مراحل قد يخفف من الصراع المحتدم بين البلدين
أخبار لبنان
17:00
هوكستين: اتفاق للحدود البرية بين لبنان وإسرائيل يتم تنفيذه على مراحل قد يخفف من الصراع المحتدم بين البلدين
8
اسرار
23:59
اسرار الصحف المحلية 31-05-2024
اسرار
23:59
اسرار الصحف المحلية 31-05-2024
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More