"اعتقدت أن حبيبي سيطلب يدي في عطلة نهاية الأسبوع... ما حصل معي أحرجني وأحزنني"!

طلبت امرأة مدمرة النصيحة بعد خوفها من أن تتدهور علاقتها بحبيبها بعد سوء تفاهم مؤسف للغاية. واعترفت بأنها لا تتعامل مع خيبة الأمل بشكل جيد، وأوضحت أنها اعتقدت حقًا أن صديقها كان على وشك أن يقترح عليها بعض الأشياء، لكن هذا لم يكن الحال.
وكتبت الفتاة البالغة من العمر 27 عامًا: "كانت عطلة نهاية الأسبوع هذه هي الذكرى السنوية الرابعة لي مع صديقي البالغ من العمر 27 عامًا. نحن نعيش معًا، وكلانا لدينا وظائف جيدة الأجر ومنفتحان للغاية بشأن مستقبلنا معًا. نتحدث عن الزواج كثيرًا، وهذا ليس شيئًا غريبًا بالنسبة لنا، وقد أخبرني أنه اختار خاتمًا منذ أكثر من عام"، وفق ما نقل موقع ميرور
.
"نحن أيضًا نسافر كثيرًا ولكنني عادةً ما أخطط لذلك، لذا عندما جاء إلي قبل بضعة أشهر وأخبرني أنه حجز لنا رحلة إلى شمال ولاية نيويورك للاحتفال بالذكرى السنوية لزواجنا، كنت متفاجئئة حقًا"، وفق ما قالت,
وتابعت: "لم أكن أرغب في المضي قدمًا ولكن التوقيت بدا مناسبًا واعتقدت أنه ربما حان الوقت ربما سنرتبط رسميا بالفعل. لقد كان لدي عدد قليل من الأصدقاء أخبروني بشكل عفوي أنهم يعتقدون أنه سيتقدم لخطبتي عندما أخبرتهم عن خططي لعطلة نهاية الأسبوع."
وأخبرها صديقها أيضًا أن عائلته كانت قادمة لزيارتهما عندما وصلا إلى المنزل من رحلتهما، مما زاد من توقعاتها بأنه على وشك أن يتقدم لخطبتها. وكتبت: "لقد بدا الأمر برمته مثاليًا إلى حد ما وكنت مقتنعة بشكل أساسي بأن هذا سيحدث. حتى أنه أدلى بتعليق حول الحاجة إلى سداد بطاقته الائتمانية مما يعني أنه قام بعملية شراء كبيرة. أعلم أنني ربما كنت متحيزًا تمامًا للتأكيد في هذه المرحلة، لكنني لم أستطع مساعدة نفسي."
وعندما حلت عطلة نهاية الأسبوع، أخبرت المرأة متابعيها أنها كانت مثالية. "لقد كان لطيفًا جدًا معي. يمسك بيدي في كل مكان ويمدحني بشكل مفرط على كل شيء. واقتناعا منها بأفكارها، شعرت بالسعادة عندما أخبرها أنه خطط للتنزه سيرًا على الأقدام إلى منظر خلاب وبدأت في إعداد نفسها ذهنيًا للسؤال الكبير.
ومع ذلك، تابعت: "كنت مستعدة. على ما يبدو جاهزة لعدم حدوث أي شيء على الإطلاق لأنه لم يحدث شيئا. وقفنا نراقب بعضنا، بقي 5 دقائق كاملة ثم غادر."
وأضافت: "كنت هادئة جدًا في طريق العودة لكنني اعتقدت أنه ربما يحاول إبعادي عن الطريق أو شيء من هذا القبيل. خرجنا لتناول الغداء وسألته إذا كان لديه أي شيء آخر مخطط له في عطلة نهاية الأسبوع فأجابني بكلا، كان هذا هو الشيء الوحيد الذي خططت له اليوم إلا إذا كنت تريد القيام بأي شيء".
وتابعت: "أخبرته أخيرًا أنني أشعر بالسخافة لأنه يومنا الأخير واعتقدت أنه سيتقدم لخطبتي. ضحك وقال إنه يعتقد أنني قد أعتقد ذلك، بل وقال إن والدته أخبرته أنها تعتقد أن هذا ما يحدث، فقال لها لا "هذا بالتأكيد لن يحدث".
"لا أعتقد أنه كان يقصد أن يبدو الأمر على أنه لئيم، لكن في تلك اللحظة شعرت فجأة بالغباء حقًا. كما لو كنت يائسة أو محتاجة لأول مرة في علاقتنا. لم يسبق لي أن ضغطت أو أبديت أي إشارة ضمنية إلى أنني كنت أتوقع اقتراحًا بشأن جدول زمني والآن شعرت بالغباء والضآلة لمجرد ذكر ذلك"، بحسب ما قالت.
وروت: "لقد حاول المضي قدمًا في المحادثة وبينما كان يتحدث، جلست مجموعة أخرى من الأشخاص في عمرنا على الطاولة المجاورة لنا وبدأوا في مناقشة كيفية خطبة أحد الأزواج للتو. لقد أعطاني وجهًا "مرحبًا" معتقدًا أنني سأجد الموقف مضحكًا ولكن لم أستطع منعه من ذلك، بدأت للتو في البكاء بصمت هناك في المطعم".
وقالت: "لقد كان الأمر كما لو أن المشاعر العاطفية العالية والمنخفضة قد حاصرتني مرة واحدة ولم أستطع مساعدة نفسي. أكره أن أكون صريحة عاطفيًا، خاصة في الأماكن العامة، لذلك غادرنا بسرعة وعدنا إلى الفندق. عندما عدنا بدأت بالبكاء. شعرت وكأنني كسرت شيئًا لم أتمكن من إصلاحه، وبإخباره أنني كنت أتوقع عرضًا، قمت الآن بمسح إمكانية الحصول على عرض زواج حقيقي. لقد دمرت ذلك بنفسي."
"لقد اعتذر بشدة لعدم فهمه للموقف وقال إنه كان سيفعل ذلك لو كان لديه خاتم. وشعر بالغباء عندما نظر إلى الوراء لكيفية ترتيب الأشياء لتبدو في اتجاه واحد. نظفت نفسي وأخبرته أنني أشعر بالضيق والإحراج من نفسي أكثر. لم أرغب أبدًا في أن أكون من النوع الذي يجبر شخصًا ما على المشاركة."
"لقد ارتديت وجهًا شجاعًا وحاولت أن أكون متفائلة بقية اليوم ولكن مع مرور اليوم، ظلت خيبة الأمل تنفتح في صدري. شعرت بالفظاظة والصغر، ووجدت صعوبة في التفكير في أي شيء آخر. بالكاد أستطيع التحدث إليه أو النظر إليه لأنني شعرت أنني دمرت خططه في نهاية هذا الأسبوع من خلال صنع شيء من لا شيء".