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مشهد رومنسي يلفت انتباه الناس داخل أحد المطاعم الشهيرة... إليكم ما حصل! (صورة)
منوعات
2024-06-01 | 03:36
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مشهد رومنسي يلفت انتباه الناس داخل أحد المطاعم الشهيرة... إليكم ما حصل! (صورة)
مشهد رومنسي يلفت انتباه الناس داخل أحد المطاعم الشهيرة... إليكم ما حصل! (صورة)
لفت ثنائي مجهول الهوية الأنظار عندما عُثر على الحبيبين أثناء استمتاعهما بلحظات رومنسية وخاصة، وذلك أثناء تقبيلهما بعضهما البعض أمام واجهة أحد المطاعم، وفق ما نقل موقع
"
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، أثار ثنائي ضجة كبيرة عندما رأى الناس في مطعم بالتازار الفاخر مشهدًا رومنسيًّا يجمع حبيبين حيث كانا يقبّلان بعضهما البعض بشغف وبدا المشهد مرئيا عبر واجهة المطعم.
وشارك صاحب المطعم الفخم في مدينة نيويورك، "كيث ماكنالي"، لقطة مضحكة للحظة التي استحوذت على انتباه رواد المطعم بأكمله وذلك بسبب تصرفات الثنائي الرومانسية.
وأظهرت الصورة ظهر المرأة عندما كانت تعانق حبيبها بشغف، وسرعان ما انبهر الزبائن وجلسوا بالقرب من النافذة، بينما رفع بعضهم هواتفهم لالتقاط الصور.
وسرعان ما انتشرت الصورة على نطاق واسع، ولاقت تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
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