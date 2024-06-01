مشهد رومنسي يلفت انتباه الناس داخل أحد المطاعم الشهيرة... إليكم ما حصل! (صورة)

مشهد رومنسي يلفت انتباه الناس داخل أحد المطاعم الشهيرة... إليكم ما حصل! (صورة)

لفت ثنائي مجهول الهوية الأنظار عندما عُثر على الحبيبين أثناء استمتاعهما بلحظات رومنسية وخاصة، وذلك أثناء تقبيلهما بعضهما البعض أمام واجهة أحد المطاعم، وفق ما نقل موقع