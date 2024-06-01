بالتزامن مع الذكرى الأولى لزواجها... إليكم الصور الرسمية الأولى للأميرة رجوة الحسين خلال حملها! (صور)

بالتزامن مع الذكرى الأولى لزواجها... إليكم الصور الرسمية الأولى للأميرة رجوة الحسين خلال حملها! (صور)

نشر الديوان الملكي الهاشمي الصور الأولى الرسمية للأميرة رجوة الحسين خلال حملها الذي كان قد سبق وتم الإعلان عنه رسميا في 10 نيسان الفائت.



وتزامن توقيت نشر هذه الصور مع ذكرى زواج الثنائي الملكي ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وزوجته الأميرة رجوة الحسين.



وكان قد تزوج ولي العهد الأردني من الأميرة رجوة خالد السيف في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان في الأول من حزيران الفائت.