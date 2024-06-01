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o
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o
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o
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o
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"أوقفوا أحاديثكم... انهضوا واذهبوا فورًا": ما طلبته نادلة من المتابعين يثير جدلًا واسعًا! (فيديو)
منوعات
2024-06-01 | 05:45
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"أوقفوا أحاديثكم... انهضوا واذهبوا فورًا": ما طلبته نادلة من المتابعين يثير جدلًا واسعًا! (فيديو)
"أوقفوا أحاديثكم... انهضوا واذهبوا فورًا": ما طلبته نادلة من المتابعين يثير جدلًا واسعًا! (فيديو)
أثارت نادلة جدلاً واسعًا بعد أن انتقدت العملاء الذين لا يغادرون المطعم بعد دفع الفاتورة بل يتحدثون لساعات طويلة بعد ذلك، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، عبّرت صانعة المحتوى "جوس روب" عن شعورها منتقدة الزبائن الذين يستغرقون وقتًا طويلاً للمغادرة بعد الانتهاء من تناول الطعام.
ونشرت روب مقطع فيديو تحدثت فيه عن رأيها ومدى انزعاجها من الموضوع عبر حسابها على منصة تيك توك، ما أدى إلى إثارة جدل كبير بين المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت روب أن البقاء على الطاولة بعد دفع الفاتورة هو أمر "يعبث بأموالها" والحديث يمكن إكماله في المنزل بعيدا عن المطعم، وحثت الأشخاص على ضرورة النهوض عن الطاولة لكي يتمكن العملاء الآخرون من الجلوس.
وفي هذا السياق، استفزّ كلام روب المتابعين ولاقى مقطع الفيديو انتشارًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
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