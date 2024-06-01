امرأة حامل تواجه مشكلة بسبب زوجها... ما علاقة الوحام؟

مشهد رومنسي يلفت انتباه الناس داخل أحد المطاعم الشهيرة... إليكم ما حصل! (صورة)

مشهد رومنسي يلفت انتباه الناس داخل أحد المطاعم الشهيرة... إليكم ما حصل! (صورة)

"اعتقدت أن حبيبي سيطلب يدي في عطلة نهاية الأسبوع... ما حصل معي أحرجني وأحزنني"!