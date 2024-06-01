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امرأة حامل تواجه مشكلة بسبب زوجها... ما علاقة الوحام؟

منوعات
2024-06-01 | 14:00
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امرأة حامل تواجه مشكلة بسبب زوجها... ما علاقة الوحام؟
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امرأة حامل تواجه مشكلة بسبب زوجها... ما علاقة الوحام؟

امرأة حامل تواجه مشكلة بسبب زوجها... ما علاقة الوحام؟

تحدثت امرأة حامل عن انتقاد زوجها المستمر لوحامها ورغباتها الشديدة في تناول أطعمة مختلفة، ويحاول مراقبة ما تأكله باستمرار، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.

وفي التفاصيل، قالت المرأة إن زوجها كان دائمًا ملتزمًا بشأن صحته ولياقته البدنية بشكل صارم، في حين أنها كانت أقل صرامة بشأن ما تأكله في اليوم.

وأصبحت المرأة أقل صرامة فيما يتعلق بنظامها الغذائي وانغمست في رغباتها الشديدة لتناول وجبات دسمة في بعض الأحيان وذلك بسبب دواعي الحمل. 

وعندما اكتشف زوجها ما كانت تقوم به مؤخرا، انتقدها لعدم تناولها طعامًا صحيًا من أجل صحة طفلهما. 

وشرحت المرأة أنها في الأسبوع العشرين من حملها، وكان كل شيء يسير بسلاسة كما أشارت كل الفحوصات والاختبارات الطبية، كما أنها اكتسبت الوزن المحدد الذي أوصى به طبيبها.

وقالت الأم إنها لا تريد أن يقوم زوجها بمراقبة اختياراتها الغذائية، خاصة خلال فترة الحمل عندما تتعامل المرأة عادة مع العديد من التغيرات في جسدها والتقلبات المزاجية.

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