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طلبت منها أمرًا بسيطًا... شابة تصدم إحدى النساء برد فعلها في أحد المقاهي!
منوعات
2024-06-01 | 14:20
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طلبت منها أمرًا بسيطًا... شابة تصدم إحدى النساء برد فعلها في أحد المقاهي!
طلبت منها أمرًا بسيطًا... شابة تصدم إحدى النساء برد فعلها في أحد المقاهي!
تحدثت امرأة عن حادثة واجهتها عندما كانت تعمل مع صديقها في المقهى بصمت وسط أجواء ملائمة للتركيز، ولكن لم يتوقع كل منهما تشغيل امرأة أخرى لمقاطع الفيديو بأعلى صوت.
وفي التفاصيل، وضعت المرأة سماعات الرأس في محاولة منها للتخلص من الضجيج باستخدام "الموسيقى الإلكترونية"، لكنها ما زالت تشعر بالانزعاج من صوت الفيديو.
وفي هذا السياق، قررت المرأة أن تذهب وتطلب بلطف من الشابة خفض صوت هاتفها، ولكن الأخيرة لم تحترم هذه الرغبة.
وتساءلت المرأة عما إذا كانت مخطئة عندما طلبت من الشابة التوقف عن سماع مقاطع الفيديو بصوت مرتفع، ولكنها كانت بحاجة للهدوء والتركيز وأشارت إلى أنها تعاملت بلطف معها.
وأتى هذا التساؤل بعد أن قابلت المرأة رد فعل غير متوقع من الشابة حيث صرخت في وجهها وفرضت عليها الاكتفاء بوضع السماعات لعدم سماع الصوت.
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