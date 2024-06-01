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شاب يكتشف أمرًا صادمًا عن حبيبته... "الشبه لا يُصدّق"!

منوعات
2024-06-01 | 14:45
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شاب يكتشف أمرًا صادمًا عن حبيبته... &quot;الشبه لا يُصدّق&quot;!
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شاب يكتشف أمرًا صادمًا عن حبيبته... "الشبه لا يُصدّق"!

شاب يكتشف أمرًا صادمًا عن حبيبته... "الشبه لا يُصدّق"!

تحدث رجل عن شعوره "بالحرج الشديد" تجاه حبيبته بسبب اكتشافه أمرًا غريبًا عنها، وفق ما نقل موقع
"ميرور" البريطاني.

وفي التفاصيل، اكتشف الرجل مؤخرًا مدى التشابه بين الشابة التي يقوم بمواعدتها ووالدته بشكل غريب ولا يُصدّق، الأمر الذي أصابه بالذهول.

وأوضح الرجل أنه على الرغم من أنه كان على علاقة وثيقة بوالدته عندما كان صغيرا، إلا أنهما تباعدا ولكن عندما أُصيبت الأخيرة بالسرطان ذهب لزيارتها وأدرك حينها مدى التشابه بينها وبين حبيبته.

وروى الابن أنه أدرك وجه التشابه عندما طلبت منه والدته الاقتراب منها ليلاحظ بذلك أن عيونها تتشابه إلى حد كبير مع عيون حبيبته.

وقال الرجل المصدوم إنه يشعر "بالحرج الشديد" بسبب هذا الإدراك، حيث تساءل عما إذا كان يعاني من اضطراب التعلق بالأم وعن علاقة الأخير بوقوعه في حب شريكته.

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