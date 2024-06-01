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بعد انفصالها عن زوجها الثلاثيني... هذا ما قامت به سيدة مسنة!

بعد انفصالها عن زوجها الثلاثيني... هذا ما قامت به سيدة مسنة!

قررت امرأة مسنة، تبلغ من العمر 83 عامًا، تحديث صورتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد انفصالها عن زوجها المصري.



وفي التفاصيل، كانت إيريس جونز متزوجة من محمد إبراهيم الثلاثيني، ولكنها انفصلت عنه مؤخرا بعد استغلالها ماديا، إذ كانت تدفع فاتورة ديونه وكانت تزوده بمبالغ كبيرة من المال.



وبعد أن اعترفت سابقًا بأنها ندمت على علاقتها برجل أصغر سنًا منها، غيرت إيريس صورتها الشخصية ووضعت صورة قطتها معترفة بأنها أفضل صديقة لها. كما اعترفت جونز أنها تعرضت للخداع الالكتروني أربع مرات، وحذرت النساء من الوقوع في فخ العصابات الافتراضية. المصدر