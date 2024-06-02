"ما زلت مهووساً بحبّي الأوّل"... رجل يروي قصّة تعلّقه بحبيبته السابقة وهذه تفاصيلها!

تحدّث رجل عن هوسه وتعلّقه بحبّه الأوّل على الرغم من انفصالهما منذ 21 عاماً.

وقال الرجل: "لقد نشأنا في بلدة فقيرة، حيث كنتُ رياضيًا محبطًا ومتوسط المستوى وكانت حبيبتي السابقة مجرّد مشجعة".

وتابع: "شاركنا معتقداتنا الدينية الأصولية، وقررنا عدم ممارسة الجنس قبل الزواج بسبب صعوبة وصولنا إلى وسائل منع الحمل، وتمكنّا من الالتحاق بالجامعة".

ولفت إلى أن حبيبته التقت بلاعب بيسبول صغير قبل وقتٍ قصير من تخرجه، وسافرت معه إلى ولاية أخرى ومارست معه الجنس، مضيفاً: "التقت أيضاً بلاعب كرة قدم كبير في رحلة صيفية ثم بمحامٍ مطلّق".

وأشار الرجل إلى أنه واصل بعد ذلك دراسة برنامج الدراسات العليا الصارم، إلا أنّه شعر باكتئاب شديد لدرجة أنه فكّر بالانتحار.

وتابع: "التقيت بها بالصدفة بعد 15 عاماً وكانت منخرطة بشكل كبير في الخدمة المسيحية، لكنّها لم تعتذر منّي".

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