أستاذ يقدّم استقالته بسبب تصرّفات طلابه الغريبة... ما القصّة؟

قدّم أستاذ في مدرسة ثانوية في ولاية أريزونا الأميركية استقالته بسبب تدهور صحته العقلية بعد استخدام طلابه هواتفهم بشكل كبير في الفصل الدراسي.

وقال ميتشل رذرفورد، وهو أستاذ بعلم الأحياء في مدرسة ساهوارو الثانوية في توكسون، إنه استقال بعد عدّة محاولات فاشلة لإبعاد طلابه عن أجهزتهم.

وتابع: "عانيت من مشاكل في الصحة العقلية بسبب طلابي وإدمانهم"، مضيفاً "ينتج هذا الإدمان عن عمليات الإغلاق التي عانت منها المدارس خلال جائحة كورونا، ما تسبب في انعزال الطلاب عن المجتمع".

وأشار رذرفورد أيضاً إلى رسوب نصف الطلاب في الفصل الدراسي الفائت.

ونصّت سياسة الهاتف الخاصة بالمدرسة المذكورة على أنه لا ينبغي استخدام الهواتف في الفصل، تاركةً للمدرسين خيار فرضها على الطلاب.

وشبّه رذرفورد الاستخدام الهائل للهاتف بالإدمان على المخدرات، مشيراً إلى عرضه رشوة على الطلاب مقابل ترك أجهزتهم الالكترونية.

كما حاول أيضاً أخذ الطلاب في جولات للمشي في الطبيعة، وقام بتدريسهم تقنيات التأمل.

ومن جهتهم، تفهّم الآباء الإحباط الذي يشعر به رذرفورد بسبب تصرفات أولادهم لكنهم لم يرحبوا بقرار استقالته.

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