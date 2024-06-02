بعد ذهابهما للصيد في بحيرة... زوجان يعثران على مفاجأة غير متوقعة!

قام زوجان من كوينز في مدينة نيويورك بسحب خزنة تحتوي على مبلغ 100 ألف دولار من قاع بحيرة في كورونا بارك أثناء "الصيد بالمغناطيس".

وقام جيمس كين وباربي أغوستيني، بإلقاء خط بمغناطيس قوي في الماء بعد ظهر يوم الجمعة وشعرا بشيء ضخم تبيّن أنه خزنة قديمة.

وتمكّن الزوجان من فتح الخزنة وعثرا على المبلغ الملفوف بالبلاستيك بعدما دمرته المياه.

وقال كين إنه عثر وزوجته على الكثير من الخزنات الفارغة في وقت سابق، مضيفاً أنه شعر بالصدمة بعد رؤيته الخزنة المذكورة.

وتابع: "لسوء الحظ كانت الأوراق النقدية مبللة ومدمرة للغاية".

واتصل الزوجان بشرطة نيويورك لتجنب أي مشكلة قانونية، والتي سمحت لهما بالاحتفاظ بها بسبب عدم وجود طريقة للتعرف على مالكها.