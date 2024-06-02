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رفض تبديل مقعده مع امرأة أخرى أثناء رحلة جوية... لكن ما حصل لاحقاً كان صادماً!

منوعات
2024-06-02 | 06:18
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رفض تبديل مقعده مع امرأة أخرى أثناء رحلة جوية... لكن ما حصل لاحقاً كان صادماً!
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رفض تبديل مقعده مع امرأة أخرى أثناء رحلة جوية... لكن ما حصل لاحقاً كان صادماً!

رفض تبديل مقعده مع امرأة أخرى أثناء رحلة جوية... لكن ما حصل لاحقاً كان صادماً!

رفض راكب أثناء وجوده على متن إحدى الطائرات، تبديل مقعده مع امرأة أخرى أرادت الابتعاد عن طفل بسبب بكائه المستمر، ما أدّى إلى وصفه بـ "الوقح".

 

وسافر الرجل الذي لم يتم ذكر اسمه مع زوجته من دبلن إلى واشنطن، وتم تخصيص مقعدين لهما إلى جانب النافذة في الدرجة الاقتصادية.

 

وانتقل الزوجان لاحقاً إلى مقعدين آخرين للحصول على مساحة أكبر بعد عدم حضور أي أحد للمطالبة بهما.

 

واقتربت امرأة وصديقتها لاحقاً منهما وقالت إن صديقتها ستشغل المقعد الأوسط بينهما للابتعاد عن طفل يبكي.

 

وكتب الرجل في منشور له عبر ريديت: "لم تسأل، أخبرتنا فقط أن هذا ما سيحدث".

 

وطلب الرجل مساعدة المضيفة التي أبلغت الطرفين أن المرأة تحتاج إلى تغيير مقعدها لكن لا يمكنها تعطيل ترتيبات جلوس أي شخص آخر.

 

وتابع: "بدأت المرأة بعد ذلك بالحديث عن جلوسي في المنتصف على الرغم من انتقالي إلى هناك قبل الإقلاع".

 

وعادت المرأة مرة أخرى بعد اختفائها للتحدث مع المضيفة، ووصفت الرجل بـ "الحقير" وأخبرته أن صديقتها لن تجلس إلى جانبه بسبب وقاحته.

 

وأضاف الرجل: "لم أقل أي شيء آخر لهذه المرأة، على الرغم من رغبتي بذلك".

 

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