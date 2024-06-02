لحظات مرعبة عاشتها سيّدة أثناء قيادة السيارة... ما رأته كان صادماً!

شوهدت سحلية ضخمة يبلغ طولها خمسة أقدام وهي تتجول على طريق مزدحم في غرب ولاية فلوريدا مؤخراً.

ونشرت سيّدة تُدعى رينيه ألاند مقطع فيديو عبر حسابها على فيسبوك، قالت فيه إنها "ضخمة وتتجه إلى الجانب الآخر من الطريق".

وعندما سألتها ابنتها زوي عمّا إذا كان ينبغي عليها الاقتراب من السحلية، أجابت: "لا، عليك البقاء في السيارة".

وقالت ألاند إنها شعرت بالصدمة بعد رؤيتها للسحلية أثناء قيادة السيارة على طريق هيلسبورو في مدينة نورث بورت.

وتابعت: "اتصلت بلجنة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية ثم قمت بتصويرها لأن الوكالة لن تقدّم أي تقرير من دون دليل فوتوغرافي".

وأضافت ألاند: "كان الأمر رائعًا حقًا فأنا لم أرَ أي شيء كهذا من قبل"، مشيرةً إلى أنها اعتقدت في البداية أن السحلية كانت عبارة عن تمساح.

وشقت السحلية المعروفة باسم "صخرة بيتر" طريقها شمالًا واتجهت إلى وسط فلوريدا، حيث لاحظ سكان غرب ملبورن وجود الزواحف ذات الرأس الأحمر.

ورأى السكان "صخرة بيتر" للمرة الأولى في فلوريدا في عام 1976، والتي أثبتت وجودها منذ ذلك الحين في 20 مقاطعة، من مونرو إلى فولوسيا، وفقًا للجنة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية.

المصدر