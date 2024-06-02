حالة نادرة للغاية... امرأة قادرة على تذكّر معظم تفاصيل حياتها حتّى أثناء وجودها في رحم والدتها!

قالت امرأة تعاني من حالة نادرة إنها تستطيع تذكّر معظم حياتها بشكل كامل حتى أثناء وجودها في رحم والدتها.

وتعيش الأسترالية ريبيكا شاروك، 34 عامًا، بذاكرة سيرة ذاتية فائقة الجودة وهي حالة عصبية تجعل الأشخاص قادرين على تذكر معظم حياتهم بتفاصيل ضخمة.

وقالت ريبيكا: "عقلي غير قادر على التخلص من قمامة الماضي، وأستطيع أن أتذكر 95 في المئة من كل شيء حدث لي في حياتي".

وتم تشخيص إصابة ريبيكا بهذه الحالة العصبية النادرة في 23 كانون الثاني من العام 2011، لافتةً إلى تشخيص إصابتها بدايةً باضطراب الوسواس القهري عن طريق الخطأ.

وتابعت ريبيكا: "عندما أستعيد ذكريات الماضي فإن مشاعري تتذكرها أيضًا. أنا لا أتذكر الماضي فحسب، بل أحصل على كل المعلومات الحسية التي كانت لدي في تلك اللحظة".

وأضافت أنها كانت تشعر بالانزعاج بسبب أشياء تافهة مثل سرقة مصاصتها أو انهيار برج الليغو الذي بنته.

وأشارت ريبيكا إلى أن أقدم ذكرى لها تعود للعام 1998 وتحديداً في يوم 23 كانون الأول عند التقاط صورتها الأولى.

وادّعت ريبيكا أيضاً أن الذكرى الأولى لها كانت أثناء وجودها في رحم والدتها أو ربما بعد ولادتها مباشرةً.

وقالت ريبيكا إنها تعاني من الأرق وتحتاج إلى علاج للصدمة والقلق، مضيفةً أنها تحاول التخفيف من الأرق من خلال الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية أو تناول دواء الفاليوم.

المصدر