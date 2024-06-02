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اسم يتسبب بنزاع عائلي بين شقيقتين... وهذا ما حصل!

منوعات
2024-06-02 | 15:54
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اسم يتسبب بنزاع عائلي بين شقيقتين... وهذا ما حصل!
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اسم يتسبب بنزاع عائلي بين شقيقتين... وهذا ما حصل!

اسم يتسبب بنزاع عائلي بين شقيقتين... وهذا ما حصل!

اعترفت امرأة بسرقة الاسم الذي أرادت شقيقتها استخدامه لابنتها المولودة حديثاً، ما أدى إلى إثارة نزاع عائلي بينهما.

 

وأوضحت المرأة كيف أرادت وزوجها تكريم جدتها الراحلة، وشاركت الموقف الذي حصل معها عبر حسابها على موقع ريديت وكتبت: "توفيت جدتي راي منذ حوالي 6 سنوات وقالت شقيقتي إنها تريد استخدام اسمها لابنتها".

 

وتابعت: "أنجبت طفلي الأول لكن اسم راي ظل يتكرر في ذهني طوال فترة الحمل، ولكن عندما أخبرتها أوقفتني تمامًا"، مضيفةً: "قالت لي إنها ترغب باستخدامه".

 

وأوضحت المرأة أنه بعد ولادتها حملت شقيقتها بفتاة وقررت فجأة أن تطلق عليها اسم إيما، إلا أنها أكدت أيضاً أن ابنتها الثانية ستحمل اسم راي.

 

وأضافت: "اكتشفت حملي مرة أخرى منذ 9 أشهر وأعددت قائمة كاملة بالأسماء التي أردت استخدامها من دون ذكر اسم راي".

 

ولفتت المرأة إلى عدم رؤيتها لشقيقتها بشكل متكرر بسبب انتقالها من المنزل بعد ولادة ابنتها إيما.

 

وقالت المرأة: "أنجبتُ فتاة هذه المرة وأدركت أنّه يجب أن أطلق عليها اسم راي"، مضيفةً: "حاولت الاتصال بشقيقتي لكنها كانت في رحلة عمل، لذلك وقّعت أنا وزوجي على شهادة الميلاد وأطلقنا عليها اسم راي".

 

وتابعت: "اعتقدت أنها ستكون سعيدة بهذا الخبر لكنّها صرخت في وجهي وحظرتني".

 

وأثار المنشور جدلاً كبيراً وخاصةً بعدما دعم معظم الأشخاص الأم الجديدة. 

 

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شقيقتين...

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