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حادث مرعب... مقتل طيار وإصابة آخر بعد اصطدام طائرتين خلال عرض جوي (فيديو)

منوعات
2024-06-03 | 03:10
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حادث مرعب... مقتل طيار وإصابة آخر بعد اصطدام طائرتين خلال عرض جوي (فيديو)
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حادث مرعب... مقتل طيار وإصابة آخر بعد اصطدام طائرتين خلال عرض جوي (فيديو)

حادث مرعب... مقتل طيار وإصابة آخر بعد اصطدام طائرتين خلال عرض جوي (فيديو)

لقي طيار مصرعه وأصيب آخر  بعد اصطدام طائرتين صغيرتين في الجو خلال عرض جوي في جنوب البرتغال يوم أمس الأحد.

ووقع الحادث فوق قاعدة جوية في باجة، الواقعة على بعد نحو 180 كيلومتراً جنوب لشبونة الأحد، بينما كانت ست طائرات تابعة لمجموعة استعراضات جوية تسمى "ياك ستارز" تؤدي عروضاً جوية.

وقالت القوات الجوية البرتغالية إن طائرة اصطدمت بأخرى ثم اشتعلت فيها النيران ما أدى إلى مقتل طيارها الإسباني.

ولفتت إلى أن "الشخص الثاني المتورط في الحادث تمكن من الهبوط على مدرج المطار، من دون وقوع ضحايا بين المتفرجين".

ومن جهتها، قررت القوات الجوية إلغاء عرض "بيجا" الجوي الذي بدأ يوم السبت بعد وقوع الحادث المذكور خلال المهرجان الذي يُعد أكبر مهرجان جوي في البرتغال.

وأظهر مقطع فيديو صوره أحد المشاهدين تشكيلة من ست طائرات في الجو، تصعد إحداها وتلامس على ما يبدو إحدى الطائرات الأخرى ثم تتحطم على الأرض وسط سحابة من الدخان.

وتحطمت إحدى الطائرات خارج أراضي القاعدة الجوية وتمكنت الأخرى من الهبوط على مدرج المطار، وهرعت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث.

وقالت القوات الجوية البرتغالية في بيان: "تأسف القوات الجوية للإعلان أنه عند الساعة 4:05 مساءً، تعرضت طائرتان لحادث أثناء عرض جوي في مطار باجا شاركت فيه ست طائرات".

وأضافت أن مواطناً إسبانياً توفي، وقالت متحدثة باسم القوات الجوية إن الضحية هو قائد إحدى الطائرات المشاركة في الاصطدام.

وأصيب طيار آخر يحمل الجنسية البرتغالية بجروح طفيفة وتلقى علاجاً طارئاً قبل نقله إلى مستشفى باجا.

ووصف وزير الدفاع البرتغالي نونو ميلو الحادث بـ "المأساوي" وقال للصحفيين إنه سيتم فتح تحقيق "لتحديد السبب الدقيق" للاصطدام.

وقال الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا: "كان من المفترض أن تكون لحظة من الترفيه والمتعة المشتركة لكنها تحولت إلى لحظة ألم".

وقالت القوات الجوية إن الطائرات الست تنتمي إلى مجموعة استعراضات جوية مكونة من طيارين إسبانيين وبرتغاليين تسمى "ياك ستارز". 

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