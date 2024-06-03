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أسوأ كابوس على الإطلاق... ما حصل مع هذه المرأة بعد استيقاظها من النوم كان صادماً!
منوعات
2024-06-03 | 05:51
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أسوأ كابوس على الإطلاق... ما حصل مع هذه المرأة بعد استيقاظها من النوم كان صادماً!
أسوأ كابوس على الإطلاق... ما حصل مع هذه المرأة بعد استيقاظها من النوم كان صادماً!
عاشت امرأة كابوساً حقيقاً بعدما استيقظت ورأت لصاً متسللاً في غرفة نومها.
ونهب الرجل الذي يدعى ستيفن ليتش مجموعة كبيرة من العقارات في تينسايد في المملكة المتحدة، كما سرق شاحنة واقتحم غرفة نوم امرأة استيقظت لتجده واقفاً أمامها في منتصف الليل.
ومثل ستيفن أمام المحكمة التي حكمت عليه بتهمة السطو على مسكن، وسرقة سيارة، وحيازة مخدرات من الدرجة C.
وارتكب ليتش عملية سطو جديدة في 29 أيلول بعدما دخل إلى أحد المنازل وأرعب المرأة الموجودة فيه والتي استيقظت أثناء وجوده في غرفة نومها.
وقال ممثل جهة الإدعاء إيان كوك إن "المرأة كانت تعيش في شقة فوق حانة في ذلك الوقت"، مضيفاً: "خرجت وعادت إلى المنزل واستيقظت عند الساعة 2.30 صباحًا لترى المتهم في غرفة نومها وهو يحمل حقيبة على كتفه".
وتابع: "غادر المتهم العقار بسرعة ولاحظت المرأة تضرر باب منزلها بالإضافة غلى سرقة جهاز iPhone الخاص بها".
وقالت المرأة في بيان: "الحادث كان كابوساً حقيقياً وأنا أشعر بالانتهاك"، مضيفةً: "عملية السطو هذه جعلتني أعاني من اضطراب ما بعد الصدمة كما أنني أتناول دواءا مضادا للقلق".
واقتحم ليتش في وقت لاحق حانة وسرقها، ثم اقتحم محل بوفيه وسرق سترة الطاهي والكحول وغيرها من السلع.
وقالت المدافعة عن القضية بيني هول إن ليتش عاد إلى تعاطي المخدرات بعدما أصبح بلا مأوى، "لكن هذا لا يبرر أفعاله".
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