زوج يفسد الذكرى السنوية العاشرة لزواجه بكلمة واحدة... وهكذا كان رد فعل زوجته!

تعاطف المستخدمون مع امرأة بعدما شاركت ما حدث معها في الذكرى السنوية العاشرة لزواجها عبر حسابها على موقع ريديت.وقالت المرأة البالغة من العمر 37 عاماً إنها "أخذت إجازة من العمل لقضاء بعض الوقت مع زوجها، لكن ذلك لم يحدث".وتابعت: "كنت أعلم أن زوجي أخذ إجازة أيضاً لأنه تلّقى مكالمة في اليوم السابق"، مضيفةً: "رأيت هديتي غير المغلفة على الطاولة بعد استيقاظي ولم أعترض عليها".ولفتت المرأة إلى أنها أوصلت أطفالها إلى المدرسة وعادت إلى المنزل لإعداد وجبة الفطور لزوجها وأحضرتها له إلى السرير وأكلتها بمفردها أثناء نومه".وقالت: "استيقظ زوجي عند حوالي الساعة التاسعة، وقال ذكرى سنوية سعيدة، ثم نزل إلى الطابق السفلي، وأعد لنفسه وجبة الفطور".وأشارت المرأة إلى أنها سألته عن مخططاته فأجابها أنه يريد فقط الاسترخاء، ورفض الذهاب معها إلى المطعم أو السينما.وقالت المرأة إنها ذهبت لاحقاً للتسوق، مضيفةً أنه بعد عودتها إلى المنزل حوالي الساعة السادسة مساءً وجدت زوجها مع الأطفال.ولفتت إلى أنه سألها قبل خلودهما إلى النوم عن سبب مغادرتها المنزل وأجابته أنها غادرت لأنه لم يهتم بها، ما دفعه إلى الجلوس في صمت.وانتقد المستخدمون تصرف الزوج ووصفوه بـ "الأحمق"، لرفضه الخروج للاحتفال مع زوجته، بينما سأل آخر: "أين هديته؟ هل أحضرت له واحدة؟".وكتب مستخدم آخر: "أنا أفترض أن زوجك أخذ إجازة من العمل للراحة"، مضيفاً: "لم تخطط لأي شيء لكنها توقعت منه أن يدللها".