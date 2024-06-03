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"لقد حطمتم قلب عائلتي"... أرملة تروي قصّتها المؤثرة بعدما سرق اللصوص إرث زوجها الراحل!

منوعات
2024-06-03 | 06:00
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&quot;لقد حطمتم قلب عائلتي&quot;... أرملة تروي قصّتها المؤثرة بعدما سرق اللصوص إرث زوجها الراحل!
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"لقد حطمتم قلب عائلتي"... أرملة تروي قصّتها المؤثرة بعدما سرق اللصوص إرث زوجها الراحل!

"لقد حطمتم قلب عائلتي"... أرملة تروي قصّتها المؤثرة بعدما سرق اللصوص إرث زوجها الراحل!

أصيبت امرأة بالحزن الشديد بعدما اكتشفت أمر سرقة مجموعة الكتب المصورة النادرة العائدة لزوجها الراحل من منزلها والتي توارثتها أجيال العائلة منذ زمن طويل.

وأفادت قناة KVVU-TV أن زوج إيمي ويليامز، جوني ويليامز، توفي بنوبة قلبية في عام 2022، بعد عامين فقط من ولادة ابنهما ماكاري.

وقالت ويليامز: "لقد أراد فقط أن يحبني إلى الأبد على الرغم من أنه لم يبق معي، لكنني سعيدة أنني منحته حقه".

وترك جوني سلتين مليئتين بالكتب المصورة النادرة التي تحمل قيمة عاطفية أكبر لإرثه.

واقتحم شخص منزلها الشهر الفائت أثناء وجودها خارج المدينة وسرق السلتين المذكورتين.

ولفتت ويليامز إلى أنه غالباً ما كانت تجد زوجها أثناء قراءته الكتب المصورة له ولابنه الرضيع.

وأشارت ويليامز إلى أن سرقة الكتب حرمت طفلها من الاتصال بوالده الذي خطط لإعطائها له في المستقبل.

وتوجهت ويليامز إلى اللصوص بالقول: "لقد حطمتم قلب طفلي وكسرتم قلب عائلتي".

كما قالت إنها لم تفكر أبداً في بيعها على الرغم من مواجهتها صعوبات مالية منذ وفاة زوجها، مضيفةً: "لا يمكنكم تحديد سعرها".

وأملت ويليامز أن يتم العثور على اللصوص، وقالت إنه سيتم ربط معظم الكتب باسم زوجها الراحل في حال أرادوا بيعها لأنه قام بتصنيفها.

المصدر

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