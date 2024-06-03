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أنشأت حسابًا مزيّفًا عبر منصة فيسبوك للعثور على طليقها الخائن... تداعيات الخطوة كانت معاكسة لتوقعات المرأة!

أنشأت حسابًا مزيّفًا عبر منصة فيسبوك للعثور على طليقها الخائن... تداعيات الخطوة كانت معاكسة لتوقعات المرأة!







وفي التفاصيل، اعترفت الأم لستة أطفال أنها أنشأت حسابًا لرجل يُدعى آدم للوصول إلى محادثات الرجال السرية والتعرف على مضمونها.



وادّعت أنها فعلت ذلك من أجل البحث عن زوجها السابق لكنها سرعان ما أصبحت متعمّقة بالقضية بعد أن طلب منها رجل خائن، ظنا منه أنها آدم، نصيحة بشأن كيفية العودة لحبيبته السابقة بعد انفصالها عنه.



ولم يكن بوسع كونستانس إلا أن تبحث ضمن المعلومات القليلة الموجودة ضمن حساب الرجل للعثور على حبيبته السابقة، لتجدها وتحذرها وأرسلت لها رسالة مباشرة تحتوي على كل المحادثة.



وما أثار دهشة كونستاس هو تفاعل المرأة معها، إذ شكرتها على مساعدتها وانتشرت القصة على نطاق واسع مع القصة الدرامية، كما نتقدها بعض الرجال واتهموها بالتسلل داخل الـ"مساحة آمنة" للرجال. ابتكرت كونستانس هول حسابًا مزيفًا عبر منصة فيسبوك للتوغّل ضمن محادثات مجموعات الرجال "السامة" والعثور من خلالها على زوجها السابق الخائن، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، اعترفت الأم لستة أطفال أنها أنشأت حسابًا لرجل يُدعى آدم للوصول إلى محادثات الرجال السرية والتعرف على مضمونها.وادّعت أنها فعلت ذلك من أجل البحث عن زوجها السابق لكنها سرعان ما أصبحت متعمّقة بالقضية بعد أن طلب منها رجل خائن، ظنا منه أنها آدم، نصيحة بشأن كيفية العودة لحبيبته السابقة بعد انفصالها عنه.ولم يكن بوسع كونستانس إلا أن تبحث ضمن المعلومات القليلة الموجودة ضمن حساب الرجل للعثور على حبيبته السابقة، لتجدها وتحذرها وأرسلت لها رسالة مباشرة تحتوي على كل المحادثة.وما أثار دهشة كونستاس هو تفاعل المرأة معها، إذ شكرتها على مساعدتها وانتشرت القصة على نطاق واسع مع القصة الدرامية، كما نتقدها بعض الرجال واتهموها بالتسلل داخل الـ"مساحة آمنة" للرجال.