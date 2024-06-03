بعد محاولات الانجاب المستمرة ووفاة توأمهما داخل رحم الوالدة... ثنائي يتلقى مفاجأة!

جدة ثمانينية تتخرج من المدرسة الثانوية بشهادة فخرية... "أنا ممتنة لله حقًا"!

جدة ثمانينية تتخرج من المدرسة الثانوية بشهادة فخرية... "أنا ممتنة لله حقًا"!

أنشأت حسابًا مزيّفًا عبر منصة فيسبوك للعثور على طليقها الخائن... تداعيات الخطوة كانت معاكسة لتوقعات المرأة!