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بعد محاولات الانجاب المستمرة ووفاة توأمهما داخل رحم الوالدة... ثنائي يتلقى مفاجأة!

منوعات
2024-06-03 | 07:19
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بعد محاولات الانجاب المستمرة ووفاة توأمهما داخل رحم الوالدة... ثنائي يتلقى مفاجأة!
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بعد محاولات الانجاب المستمرة ووفاة توأمهما داخل رحم الوالدة... ثنائي يتلقى مفاجأة!

بعد محاولات الانجاب المستمرة ووفاة توأمهما داخل رحم الوالدة... ثنائي يتلقى مفاجأة!

بدأ رجل بالحديث عن التأثير النفسي لمحاولاته المستمرة مع زوجته لإنجاب طفل على مدار السنوات الفائتة، وتعرضت للإجهاض ست مرات، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، جاء الإجهاض الأول بعد إجراء فحص للتوأم في الأسبوع الثامن حيث لم يجد الطبيب أثرا لنبضات قلب الطفل، كما تم اكتشاف الحمل خارج الرحم ذات مرة ما سبّب الكثير من التشنجات، الخوف والدماء.

واستمرّت محاولات الإنجاب بالفشل ولكنها ساهمت بزيادة المسافة بينهما كشريكين ضمن العلاقة، وذلك بسبب الحزن خصوصًا أنه لا يتم التركيز عادة سوى على حزن ووجع الأنثى خلال هذه المرحلة، على حد قوله.

وتم استبدال الغضب بالصمت والاكتئاب ولكن الثنائي قرر التمسك بالأمل بعد المعاناة من الاكتئاب مطولا، والتشبث بالحب الذي يجمعهما.

وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات على محاولات الإنجاب، نجحت المحاولة الثامنة وحملت زوجة الرجل وأنجبت طفلة ووُلدت بعد ثلاثة أيام على مرور ذكرى وفاة توأمهما.

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