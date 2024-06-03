الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
32
o
كسروان
32
o
متن
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لوتو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
32
o
كسروان
32
o
متن
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد محاولات الانجاب المستمرة ووفاة توأمهما داخل رحم الوالدة... ثنائي يتلقى مفاجأة!
منوعات
2024-06-03 | 07:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بعد محاولات الانجاب المستمرة ووفاة توأمهما داخل رحم الوالدة... ثنائي يتلقى مفاجأة!
بعد محاولات الانجاب المستمرة ووفاة توأمهما داخل رحم الوالدة... ثنائي يتلقى مفاجأة!
بدأ رجل بالحديث عن التأثير النفسي لمحاولاته المستمرة مع زوجته لإنجاب طفل على مدار السنوات الفائتة، وتعرضت للإجهاض ست مرات، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، جاء الإجهاض الأول بعد إجراء فحص للتوأم في الأسبوع الثامن حيث لم يجد الطبيب أثرا لنبضات قلب الطفل، كما تم اكتشاف الحمل خارج الرحم ذات مرة ما سبّب الكثير من التشنجات، الخوف والدماء.
واستمرّت محاولات الإنجاب بالفشل ولكنها ساهمت بزيادة المسافة بينهما كشريكين ضمن العلاقة، وذلك بسبب الحزن خصوصًا أنه لا يتم التركيز عادة سوى على حزن ووجع الأنثى خلال هذه المرحلة، على حد قوله.
وتم استبدال الغضب بالصمت والاكتئاب ولكن الثنائي قرر التمسك بالأمل بعد المعاناة من الاكتئاب مطولا، والتشبث بالحب الذي يجمعهما.
وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات على محاولات الإنجاب، نجحت المحاولة الثامنة وحملت زوجة الرجل وأنجبت طفلة ووُلدت بعد ثلاثة أيام على مرور ذكرى وفاة توأمهما.
آخر الأخبار
منوعات
محاولات
الانجاب
المستمرة
ووفاة
توأمهما
الوالدة...
ثنائي
يتلقى
مفاجأة!
التالي
جدة ثمانينية تتخرج من المدرسة الثانوية بشهادة فخرية... "أنا ممتنة لله حقًا"!
أنشأت حسابًا مزيّفًا عبر منصة فيسبوك للعثور على طليقها الخائن... تداعيات الخطوة كانت معاكسة لتوقعات المرأة!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-05-17
إستهداف سيارة على مفرق راشيا المصنع ووفاة شخصين بداخلها
آخر الأخبار
2024-05-17
إستهداف سيارة على مفرق راشيا المصنع ووفاة شخصين بداخلها
0
آخر الأخبار
2024-04-24
السفير المصري لـ "حوار المرحلة": لم يُطرح داخل الخماسية اسم اي مرشح ولا حتى اسم مرشح الثنائي أمل-حزب الله والتقينا فرنجية بصفته السياسية لا كمرشح وقد حرص خلال الاجتماع على التأكيد أن ترشيحه مستمر
آخر الأخبار
2024-04-24
السفير المصري لـ "حوار المرحلة": لم يُطرح داخل الخماسية اسم اي مرشح ولا حتى اسم مرشح الثنائي أمل-حزب الله والتقينا فرنجية بصفته السياسية لا كمرشح وقد حرص خلال الاجتماع على التأكيد أن ترشيحه مستمر
0
خبر عاجل
2024-04-08
اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الداخلي المركزي غدا
خبر عاجل
2024-04-08
اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الداخلي المركزي غدا
0
منوعات
2024-04-08
تزوجا بالقرب من مولودهما داخل العناية المركزة... لم يستلسم الثنائي للأمر الواقع وهذا كان مصير ابنهما!
منوعات
2024-04-08
تزوجا بالقرب من مولودهما داخل العناية المركزة... لم يستلسم الثنائي للأمر الواقع وهذا كان مصير ابنهما!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
12:27
ارتدى زي المسيح في حفل وداع عزوبيته... وهذا كان جزاؤه! (صورة)
منوعات
12:27
ارتدى زي المسيح في حفل وداع عزوبيته... وهذا كان جزاؤه! (صورة)
0
منوعات
11:58
قصّ شاربه عن طريق الخطأ... سعودي ينتقم من حلّاقه بهذه الطريقة (فيديو)
منوعات
11:58
قصّ شاربه عن طريق الخطأ... سعودي ينتقم من حلّاقه بهذه الطريقة (فيديو)
0
منوعات
09:51
العوارض كانت بسيطة ولكن... قبل عيد ميلادها: خبر يفجع شابة ثلاثينية!
منوعات
09:51
العوارض كانت بسيطة ولكن... قبل عيد ميلادها: خبر يفجع شابة ثلاثينية!
0
منوعات
07:21
جدة ثمانينية تتخرج من المدرسة الثانوية بشهادة فخرية... "أنا ممتنة لله حقًا"!
منوعات
07:21
جدة ثمانينية تتخرج من المدرسة الثانوية بشهادة فخرية... "أنا ممتنة لله حقًا"!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
03:47
سلطان الطرب جورج وسوف بخير
فنّ
03:47
سلطان الطرب جورج وسوف بخير
0
أخبار دولية
2024-05-31
وفاة 14 هنديًا في يوم واحد نتيجة الحر الشديد في ولاية بيهار
أخبار دولية
2024-05-31
وفاة 14 هنديًا في يوم واحد نتيجة الحر الشديد في ولاية بيهار
0
أخبار لبنان
10:00
شقير يوقع مع رئيس غرفة إندونيسيا اتفاق تعاون لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين
أخبار لبنان
10:00
شقير يوقع مع رئيس غرفة إندونيسيا اتفاق تعاون لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين
0
أخبار لبنان
2024-06-02
معلومات الـLBCI: بركات ترك رهن التحقيق الموقوفين في قضية الطحين المنتهية صلاحيته
أخبار لبنان
2024-06-02
معلومات الـLBCI: بركات ترك رهن التحقيق الموقوفين في قضية الطحين المنتهية صلاحيته
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:58
قضية المرفأ مستمرة... اعتصام للمطالبة بإصدار القرار الظني
أخبار لبنان
06:58
قضية المرفأ مستمرة... اعتصام للمطالبة بإصدار القرار الظني
0
أخبار لبنان
06:30
وقفة استنكارية امام وزارة الصحة اثر الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة
أخبار لبنان
06:30
وقفة استنكارية امام وزارة الصحة اثر الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة
0
تقارير نشرة الاخبار
06:28
باقري في أول جولة رسمية له منذ تسلمه منصبه
تقارير نشرة الاخبار
06:28
باقري في أول جولة رسمية له منذ تسلمه منصبه
0
أخبار دولية
05:46
خامنئي: إسرائيل على مسار الزوال وعاجلاً أم آجلاً سيتعيّن على أميركا أن تسحب دعمها لها
أخبار دولية
05:46
خامنئي: إسرائيل على مسار الزوال وعاجلاً أم آجلاً سيتعيّن على أميركا أن تسحب دعمها لها
0
أخبار دولية
05:00
شكري: مصر واضحة بشأن رفضها للوجود الإسرائيلي في معبر رفح
أخبار دولية
05:00
شكري: مصر واضحة بشأن رفضها للوجود الإسرائيلي في معبر رفح
0
أخبار لبنان
04:46
باقري من الخارجية اللبنانية: المقاومة هي اساس الاستقرار والثبات في المنطقة
أخبار لبنان
04:46
باقري من الخارجية اللبنانية: المقاومة هي اساس الاستقرار والثبات في المنطقة
0
أخبار لبنان
03:38
بو حبيب بعد لقاء الباقري: شرحت التصور اللبناني لايجاد حلول من خلال سلة متكاملة تضمن تطبيق ١٧٠١
أخبار لبنان
03:38
بو حبيب بعد لقاء الباقري: شرحت التصور اللبناني لايجاد حلول من خلال سلة متكاملة تضمن تطبيق ١٧٠١
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ريال مدريد يحقق لقب دوري الأبطال للمرة الـ15 ومبابي يكمل صفقة انتقاله للملكي
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ريال مدريد يحقق لقب دوري الأبطال للمرة الـ15 ومبابي يكمل صفقة انتقاله للملكي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
أجواء رياضية بامتياز في جونيه والزائرون من كافة المناطق اللبنانية!
تقارير نشرة الاخبار
13:44
أجواء رياضية بامتياز في جونيه والزائرون من كافة المناطق اللبنانية!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
03:32
وفاة عازف في حفل صبحي توفيق بالبترون... " مشهد لن ننساه في حياتنا"
فنّ
03:32
وفاة عازف في حفل صبحي توفيق بالبترون... " مشهد لن ننساه في حياتنا"
2
فنّ
03:04
وسام فارس يرقص مع ابنته في زفافه... فماذا فعلت سارة ابي كنعان في الرقصة الأولى؟ (فيديو)
فنّ
03:04
وسام فارس يرقص مع ابنته في زفافه... فماذا فعلت سارة ابي كنعان في الرقصة الأولى؟ (فيديو)
3
منوعات
06:10
"ابقوا معًا عانقوا بعضكم"... 3 أصدقاء جمعهم عناق أخير قبل أن تفرقهم المياه القاتلة وهذه تفاصيل المأساة! (فيديو)
منوعات
06:10
"ابقوا معًا عانقوا بعضكم"... 3 أصدقاء جمعهم عناق أخير قبل أن تفرقهم المياه القاتلة وهذه تفاصيل المأساة! (فيديو)
4
فنّ
04:05
كريستينا صوايا تتعرّض لمحاولة قتل
فنّ
04:05
كريستينا صوايا تتعرّض لمحاولة قتل
5
خبر عاجل
05:12
ترقبوا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الليلة الساعة التاسعة والنصف
خبر عاجل
05:12
ترقبوا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الليلة الساعة التاسعة والنصف
6
منوعات
03:10
حادث مرعب... مقتل طيار وإصابة آخر بعد اصطدام طائرتين خلال عرض جوي (فيديو)
منوعات
03:10
حادث مرعب... مقتل طيار وإصابة آخر بعد اصطدام طائرتين خلال عرض جوي (فيديو)
7
فنّ
13:57
أديل تنتقد أحد معجبيها... ما علاقة المثلية الجنسية؟
فنّ
13:57
أديل تنتقد أحد معجبيها... ما علاقة المثلية الجنسية؟
8
آخر الأخبار
14:33
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو وعد شركاءه في الائتلاف بعدم وقف الحرب وقدّر أن فرص التوصل إلى اتفاق منخفضة جدا
آخر الأخبار
14:33
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو وعد شركاءه في الائتلاف بعدم وقف الحرب وقدّر أن فرص التوصل إلى اتفاق منخفضة جدا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More