ارتدى زي المسيح في حفل وداع عزوبيته... وهذا كان جزاؤه! (صورة)

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الشرطة فرضت غرامة مالية قدرها 200 يورو على رجل بسبب ارتدائه زي يسوع المسيح خلال حفل توديع العزوبية.

وقام العريس المستقبلي بارتداء زي المسيح وأعاد مع أصدقائه تمثيل مشهد حمل الصليب من آلام المسيح أمام مئات السياح وسكان مدينة جيسولو الواقعة بالقرب من البندقية، بحسب صحيفة "Il Gazzettino".

وظهر الشاب مرتديًا عباءة بيضاء ويحمل صليبًا خشبيًا على كتفيه، لكن هذا التصرف لم يلقَ ترحيبًا من قبل شرطة المدينة التي اعتبرت الفعل تجديفًا.

وعند وصول المجموعة إلى المركز التاريخي للمدينة، صادرت الشرطة الصليب وفرضت غرامة مالية على العريس بلغت 200 يورو (نحو 217 دولارا).

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