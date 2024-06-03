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فتاة تعاني من "متلازمة القمر" تخوض الامتحانات الرسمية في هذا البلد... وتثير الجدل على الإنترنت! (فيديو)

منوعات
2024-06-03 | 14:08
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فتاة تعاني من &quot;متلازمة القمر&quot; تخوض الامتحانات الرسمية في هذا البلد... وتثير الجدل على الإنترنت! (فيديو)
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فتاة تعاني من "متلازمة القمر" تخوض الامتحانات الرسمية في هذا البلد... وتثير الجدل على الإنترنت! (فيديو)

استقبل رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، التلميذة فرح سالم التي تعاني من متلازمة أطفال القمر، بعدما اجتازت امتحانات شهادة مرحلة التعليم الأساسي في ظروف استثنائية، مظهرة تفانيًا وإصرارًا أثارا إعجاب الجميع.

وأعرب الدبيبة عن إعجابه الكبير بإرادة فرح وتصميمها على تحقيق أحلامها رغم التحديات الصحية التي تواجهها، مشيدًا بالدعم الكبير الذي تقدمه لها عائلتها. وأكد أن فرح تمثل قدوة للصمود والمثابرة.

ووجه وزير التربية والتعليم إلى ضرورة الاهتمام بالطلبة الذين يعانون من نفس المتلازمة، وعددهم 18 تلميذاً على مستوى ليبيا، من خلال توفير كافة التجهيزات اللازمة لهم وتعزيز دور معلمي الفئات الخاصة في المدارس.

وحظيت قصة فرح بتفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر الناس عن دعمهم وتعاطفهم الكبيرين معها. وانهالت التعليقات المشجعة والداعمة لهذه الطفلة الشجاعة، التي أثبتت أن الأحلام لا يعرفها حدود.

وتجدر الإشارة إلى أن متلازمة "أطفال القمر" تشير إلى اضطراب وراثي نادر يعرف بجفاف الجلد المصطبغ  (Xeroderma Pigmentosum، وهو اضطراب يعوق قدرة الجسم على إصلاح الأضرار الناجمة عن أشعة الشمس أو أي مصدر آخر للأشعة فوق البنفسجية، مما يؤدي إلى ظهور تأثيرات على الجلد والعينين والجهاز العصبي.


 

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متلازمة أطفال القمر

تلميذة

فرح سالم

وزير التربية

ليبيا.

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