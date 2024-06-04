هل تريدون التخلص من البعوض في الصيف؟ اعتمدوا هذه النصائح

يُعتبر البعوض مصدر إزعاج دائم للحكة في فصل الصيف، ولكن لحسن الحظ هناك طريقة سريعة وسهلة لإبعاده وفقًا لأحد خبراء مكافحة الآفات.

مع ارتفاع درجة حرارة الطقس، من المرجح أن يتكاثر البعوض في المنزل، ولكن من السهل جدًا صده بالمكونات الصحيحة.

وشاركت بات جوينر، خبيرة مكافحة الآفات من Pest Gnome، أن إحدى أفضل الطرق لصد البعوض هي إخفاء الروائح الموجودة على البشر التي تنجذب إليها باستخدام طارد طبيعي محلي الصنع مصنوع من الزيوت العطرية.

وقالت: "تستخدم إناث البعوض أنفاسك ورائحة جلدك وحرارة جسمك قبل أن تنقض عليك".

من المعروف أيضًا أن البعوض يجد روائح معينة غامرة لأنها يمكن أن تمنعه من العثور على الإشارات الكيميائية التي يحتاجها للتنقل أو العثور على مضيف ليعضه، وسيبقى بعيدًا غريزيًا لأنه يمكن أن يشير إلى وجود خطر قريب.

إليكم كيفية صنع طارد البعوض في المنزل:

- 10 قطرات من زيت اللافندر الأساسي

- ثلاث ملاعق كبيرة من خلاصة الفانيليا

- أربع ملاعق كبيرة من الحامض

- زجاجة رذاذ فارغة

طريقة التطبيق:

املأ نصف زجاجة رذاذ فارغة بالماء المغلي ثم أضف زيت اللافندر ومستخلص الفانيليا وعصير الليمون.

توصي بعض الوصفات بإضافة جزء من الماء وجزء من الفودكا إلى المحلول، لكن بات تقول إنه ليست هناك حاجة بسبب مستخلص الفانيليا في هذا المادة الطاردة.

وأضافت بات: "أضف ثلاث إلى أربع ملاعق كبيرة من عصير الحامض، وثلاث إلى أربع ملاعق كبيرة من خلاصة الفانيليا، و10 إلى 12 قطرة من زيت اللافندر إلى زجاجة رذاذ بها ماء مقطر (لا تستخدم الفودكا نظرًا لوجود كحول في خلاصة الفانيليا)".

وتابعت: "قم برج الزجاجة جيدًا ورشها حول المناطق التي تعتقد أنه من المحتمل أن يدخل البعوض إلى منزلك مثل النوافذ لإبعاده".