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حصل على شطيرة والفاتورة صدمته... الحساب مدفوع باسم الحب؟! (صورة)

منوعات
2024-06-04 | 07:46
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حصل على شطيرة والفاتورة صدمته... الحساب مدفوع باسم الحب؟! (صورة)
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حصل على شطيرة والفاتورة صدمته... الحساب مدفوع باسم الحب؟! (صورة)

انتشرت قصة رجل على نطاق واسع بعد أن طلب شطيرة لتناول طعام الغداء في مطعم CAVA فتلقى فاتورة بقيمة 0 دولار - بسبب الحب.

"هل كان الرجل الذي صنع شطيرتي يحبني؟؟ "حاولت الدفع فقال "لقد دُفع الحساب" وكان هذا هو الإيصال"، نشر العميل على X جنبًا إلى جنب مع صورة لإيصاله من مطعم CAVA للوجبات السريعة المتوسطي، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

ويُدرج الإيصال سعر شطيرة الفلافل بمبلغ 11.05 دولارًا، لكن الإجمالي وصل إلى 0 دولار بفضل كلمة "الحب" التي كانت مدرجة أيضًا في الإيصال.

وسرعان ما انتشر المنشور على نطاق واسع، وحصد 3 ملايين مشاهدة على المنصة.

وقال أحد الأشخاص رداً على سؤال المنشور: "العلامات تشير إلى نعم".

وكتب أحدهم: "نعم، وبدلاً من التحدث معه، فإنك تنشر الايصال للحصول على إعجابات من الغرباء"، متسائلاً لماذا لم يتحدث العميل مع العامل - فأجاب الرجل: "أنا لست مثلي الجنس".

واتضح لاحقا أن لدى CAVA زر "الحب" الذي يسمح للشخص الموجود على الصندوق بنشر القليل من الحب وإضفاء السعادة على شخص ما.

وقال ديفيد غارسيا، مدير Huntersville Cava، لقناة NBC Charlotte في عام 2018: "لدينا هذا الزر في سجل النقد الخاص بنا والذي يسمى زر الحب".

وأوضح غارسيا: "أحيانا نستخدم الزر إذا لاحظنا أن شخصًا ما يمر بيوم سيء، أو إذا نسي محفظته... أو إذا رأينا عميلاً موجودًا دائمًا في متجرنا... نحاول استخدام الزر مرتين على الأقل يوميًا."

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