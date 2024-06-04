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شابة تكتشف سرا "مقرفًا"... هذا ما يجمع والدها بشقيقتها!

منوعات
2024-06-04 | 11:06
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شابة تكتشف سرا &quot;مقرفًا&quot;... هذا ما يجمع والدها بشقيقتها!
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شابة تكتشف سرا "مقرفًا"... هذا ما يجمع والدها بشقيقتها!

شابة تكتشف سرا "مقرفًا"... هذا ما يجمع والدها بشقيقتها!

أصيبت شابة بالذهول بعد أن اكتشفت أن والدها تزوج من أختها غير الشقيقة، وأنهما ينتظران طفلاً الآن. 

وفي التفاصيل، تحدثت الشابة عن علاقتها بشقيقتها، إيما الثلاثينية، إذ كانت قريبة منها منذ طفولتهما وكانت تلاحظ دائما وجود علاقة غريبة بين والدها الخمسيني وأختها، الأمر الذي كان يجعلها تشعر بالغيرة في البداية.

وقالت الشابة إنها اكتشفت لاحقًا أن والدها كان على علاقة "سرية" مع إيما لسنوات التي تبناها لكي تكون "ابنته الكبرى"، وفي أحد الأيام أعلن حبه لها في مقطع فيديو عبر حسابه على منصة تيك توك. 

وبعد تصفّح حسابيهما عبر فيسبوك، علمت الشابة أن والدها تزوج من إيما منذ عام تقريبًا وأنهما الآن ينتظران طفلًا معًا. 
 

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